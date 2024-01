TCL al CES 2024: NXTPAPER 3.0, tantissimi smartphone e una TV Mini LED da 115″

Non poteva mancare TCL alla kermesse statunitense del CES 2024, dove ha mostrato tutte le novità in serbo per il corso del 2024. Una su tutte la tecnologia NXTPAPER 3.0, che troverà spazio su molti dei suoi prossimi smartphone e tablet, così come l’incredibile smart TV con tecnologia Mini LED da 115″.

Tutte le novità presentate da TCL in occasione del CES 2024 di Las Vegas

Crediti: TCL

NXTPAPER 3.0 è l’ultima e nuova versione della tecnologia proprietaria che TCL utilizza per elevare la qualità dei suoi schermi, pensata per filtrare e ridurre la luce blu e affaticare di meno la vista degli utenti. L’idea è quella di restituire un’esperienza visiva che si avvicina alla lettura dei libri cartacei, con pannelli Circular Polarized Light che simulano emissione, riflessione e rifrazione della luce naturale e con tecnologia DC Dimming per ridurre al minimo gli sfarfalli.

La tecnologia NXTPAPER 3.0 trova spazio sui nuovi smartphone TCL 50 XL NXTPAPER 5G e TCL 50 XE NXTPAPER 5G e sui nuovi tablet NXTPAPER 14 Pro e TAB 10 NXTPAPER 5G. In ambito mobile, queste non sono le uniche novità, perché l’azienda ha presentato l’ampia serie 50, composta dai vari TCL 50 SE, TCL 50 XL 5G, TCL 50 XE 5G, TCL 50 SE e TCL 50 LE.

Una delle novità più portentose del CES 2024 è targata TCL e si tratta della TCL 115QM89 QD-Mini LED da ben 115″, a tutti gli effetti il pannello più grande al mondo di questo tipo. Un risultato raggiunto utilizzando uno schermo con retro illuminazione a ben 20.000 zone e un processore proprietario TCL AIPQ Ultra.

