Samsung lavora ad un Galaxy Z Flip che si piega verso l’esterno | CES 2024

Continua la parata di novità dal CES 2024: la fiera tecnologica di Los Angeles ha visto il debutto di tante novità ma è anche il palcoscenico perfetto per svelare qualche nuova tecnologia in anteprima. Samsung ci ha abituato ai suoi concept di smartphone pieghevoli (ovviamente tutti prototipi funzionanti) ed ora ha mostrato la sua ultima creazione: un telefono foldable Inside Out, ossia pieghevole sia verso l’interno che verso l’esterno. Sarà questo uno dei possibili futuri di questa tipologia di dispositivi?

Samsung presenta un concept di smartphone pieghevole Inside Out: si piega verso l’interno e l’esterno | CES 2024

Crediti: CNET

Sono ormai tanti i produttori che hanno lanciato sul mercato uno smartphone pieghevole ma allo stato attuale una delle principali compagnie è senza dubbio Samsung. Il colosso tecnologico asiatico è ormai giunto al quinto capitolo delle serie Z Fold e Z Flip, dimostrando una grande padronanza di questa tecnologia. Durante vari eventi l’azienda ha sempre mostrato concept di smartphone e tablet pieghevoli, tante soluzioni che potrebbero rappresentare i futuri form factor della famiglia Fold o magari delle nuove serie (visto l’abbondanza di materiale).

L’ultima novità di Samsung è stata mostrata in occasione del CES 2024: si tratta di uno smartphone pieghevole di tipo Inside Out, ossia in grado di piegarsi “dentro e fuori”. In pratica il telefono presenta una cerniera centrale e può essere aperto sia verso l’esterno che verso l’interno; il design è simile a quello della gamma Galaxy Z Flip. Non si tratta di una novità assoluta: già in precedenza è stato mostrato un prototipo di smartphone con display Flex In & Out (precisamente al CES 2023) ma allora era un dispositivo in stile Galaxy Z Fold, quindi in formato tablet.

Crediti: Samsung

Ovviamente questo non è l’unico dispositivo mostrato: la compagnia ha anche mostrato varie tipologie di schermi OLED come le soluzione Rollable Flex e Flex Hybrid. Il primo è un pannello arrotolabile mentre il secondo è sia arrotolabile che pieghevole (da qui la sua natura ibrida).

