Lenovo Tab M11 ufficiale: al CES 2024 spazio anche per i tablet

La fiera tecnologia del CES 2024 è entrata nel vivo dell’azione, e una delle novità presentata sul suo palcoscenico c’è il Lenovo Tab M11. Il tablet era già ampiamente trapelato in rete nei mesi precedenti, ma adesso grazie all’annuncio ufficiale conosciamo con esattezza tutte le sue novità e il prezzo di vendita.

Lenovo Tab M11 è il nuovo tablet di fascia medio/bassa: tutte le novità

Crediti: Lenovo

Lenovo Tab M11 ha uno schermo IPS LCD da 11″ Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel) in 16:10 con refresh rate a 90 Hz, in una scocca che misura 225,3 x 166,3 x 7,2 mm per 465 grammi di peso. Dentro c’è un SoC MediaTek Helio G88, a 12 nm e con CPU octa-core (2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU ARM Mali-G52 MC2 e tagli di memoria da 4/8 GB di RAM e 64/128 GB di ROM con espandibilità tramite microSD fino a 1 TB.

Il resto delle specifiche comprende batteria da 7.040 mAh con ricarica 15W via porta USB-C 2.0, supporto allo stylus, software Android 13, quattro speaker, connettività Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS, ingresso mini-jack, fotocamera da 13/8 MP (a seconda dalla regione) e selfie camera da 8 MP.

Disponibile nelle due colorazioni Luna Grey e Seafoam Green, Lenovo Tab M11 sarà disponibile negli Stati Uniti da aprile 2024 al prezzo di partenza di 179$.

