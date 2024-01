Amazon porta Matter Casting su Fire TV: la nuova alternativa ad AirPlay

Sullo showfloor del CES 2024 di Las Vegas, Amazon ha presentato una nuova alternativa ad AirPlay di Apple compatibile con tutti i dispositivi e che non richiede app aggiuntive per effettuare la riproduzione dei contenuti dello smartphone direttamente sullo schermo della TV. Questa nuova funzione prende il nome di Matter Casting e si propone come protocollo universale per il mirroring multimediale.

Matter Casting è disponibile da oggi su Fire TV: compatibile con tutti i dispositivi

Crediti: The Verge

Matter Casting è disponibile da oggi su Fire TV e consente a tutti i dispositivi iOS e Android di trasmettere i contenuti di Prime Video direttamente sulle Fire Stick con Fire TV e sull’inedito Echo Show 15, presentato proprio oggi in occasione della kermesse di Las Vegas. Questo nuovo protocollo universale per il mirroring si propone come reale alternativa ad AirPlay di Apple, grazie al fatto che non è necessari alcune applicazione aggiuntiva per effettuare il casting.

Amazon ha annunciato, inoltre, di essere in contatto con diverse piattaforme e produttori di contenuti per spingere il supporto a questa nuova tecnologia. Plex, Pluto TV, Sling TV, STARZ e ZDF, per esempio, dovrebbe aggiungere il supporto a Matter Casting entro la fine del 2024.

“Lo stiamo sviluppando da alcuni anni e vogliamo diffondere Matter Casting ovunque“, ha dichiarato Chris DeCenzo di Amazon, “Crediamo molto negli standard aperti, perché semplificano di molto le cose per gli sviluppatori“.

