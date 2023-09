Lenovo Tab M11 tra immagini e specifiche: cosa aspettarsi dalla prossima generazione

Dopo varie generazioni della serie M10 ed una versione con connettività 5G (per un totale di tre anni di modelli) è arrivato il momento di voltare pagina e di passare alla prossima serie di tablet Android. Sono trapelate immagini e specifiche di Lenovo Tab M11, dispositivo entry level che fungerà da ingresso alla nuova famiglia di dispositivi: ecco tutto quello che sappiamo finora!

Lenovo Tab M11: immagini e specifiche del nuovo tablet entry level

Crediti: WindowsReport

In termini di design si cambia stile con un layout fotografico rinnovato: questo comprende un singolo sensore, inserito in un modulo rettangolare. La cover posteriori presenta una doppia trama, con un'ampia area opaca ed una sezione lucida (che contiene la fotocamera ed il logo del brand). Lenovo Tab M11 monta uno schermo LCD da 11″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel ed una luminosità fino a 400 nit. Si tratta di una soluzione abbastanza portatile, con un peso di circa 466 grammi e 166 mm di lunghezza; le colorazioni disponibili saranno due ovvero Luna Grey e Seafoam Green.

Crediti: WindowsReport

Il software al debutto sarebbe Android 13 ma pare che Lenovo abbia intenzione di aggiornare il dispositivo fino ad Android 15, con patch di sicurezza fino a gennaio 2028. Le specifiche vengono protagonista il chipset Helio G88, accompagnato da 4/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage; è presente uno slot micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB. Per il comparto fotografico ci sarà un sensore da 8 MP o da 13 MP (in base al mercato), con una selfie camera da 8 MP. Non mancheranno accessori dedicati, come la Lenovo Tab Pen ed una custodia Folio.

Crediti: WindowsReport

Ovviamente quanto trapelato finora è frutto di leak, quindi l'ultima parola spetta alla compagnia cinese. Al momento Lenovo Tab M11 non ha ancora una data d'uscita mentre per il prezzo si vocifera di una cifra intorno ai 330$.

