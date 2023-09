Samsung presenta le RAM del futuro LPCAMM: più potenti, efficienti e piccole

Low Power Compression Attacked Memory Module: l'acronimo è LPCAMM ed è il nome a cui rispondono le nuove memorie RAM presentate in questi giorni da Samsung. È la prima al mondo a presentare questo formato tecnologico, confermando la posizione di leadership della compagnia sud-coreana nel settore delle memorie volatili.

Samsung annuncia la tecnologia LPCAMM per le memorie RAM di prossima generazione

Queste memorie RAM sono più veloci ma più efficienti e piccole, con prestazioni aumentate fino al +50% per velocità fino a 7,5 Gbps pur offrendo un risparmio energetico del +60% e occupando il 60% in meno di spazio per l'alloggiamento sulla scheda madre.

Se le prime memorie CAMM sostituirono le tradizionali e ingombranti SO-DIMM, quelle LPCAMM sostituiscono quelle LPDDR, che pur offrendo un certo grado di miniaturizzazione hanno lo svantaggio (assente in quelle LPCAMM) di essere saldate alla scheda madre.

Il lancio è previsto per il 2024: oltre a server e data center, verranno utilizzate dentro PC e notebook, che potranno così essere più sottili e/o dare più spazio ad altre componenti, batteria in primis. Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il prossimo step è quello delle memorie RAM LPDDR6.

