Lenovo porta in Formula 1 un trofeo rivoluzionario: ecco cosa succede se si bacia

La Formula 1 nel corso degli anni ci ha abituato a vedere trofei sfarzosi, costosi e spessi particolarmente fragili, ma Lenovo ha deciso di portare un po' di innovativa tecnologia anche in questo settore. In occasione dei Grand Prix di Suzuka e Austin, infatti, debutterà un nuovo trofeo realizzato dalla celebre compagnia cinese che se baciato riprodurrà degli effetti di luce legati ai colori dalla bandiera del pilota vincitore.

Un bacio ed il trofeo si illumina dei colori della bandiera: ecco la nuova tecnologia di Lenovo

Realizzato in collaborazione con il leggendario brand Pininfarina, questo nuovo trofeo è dotato di micro-sensori che riconoscono le labbra del pilota ed una volta baciato si illuminerà per mostrare gli iconici colori della bandiera del pilota. Se, per esempio, Carlos Sainz dovesse trionfare in uno dei due Grand Prix sopracitati, al momento del bacio il suo trofeo si illuminerebbe dei colori della bandiera spagnola, come mostrato nell'immagine in alto.

Il trofeo è anche dotato di una base di ricarica wireless, mentre la parte superiore è ispirata al tubo di scarico delle vetture di Formula 1. Per la prima volta, quindi, nelle prossime settimane avremo la possibilità di vedere in azione un trofeo totalmente tecnologico, invece dei classici cimeli che popolano il podio in queste occasioni.

