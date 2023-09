Honor 90 Lite (8/256 GB) scende sotto i 200€: imperdibile su eBay!

Se c'è una cosa che Honor ci ha dimostrato è che si tratta di un brand capace di affrontare ogni avversità senza mai un calo, continuando a proporre ad ogni generazione telefoni improntati allo stile e alle performance. I modelli di fascia media non fanno eccezione e Honor 90 Lite 5G è tra questi: se stai cercando un dispositivo affidabile e dal prezzo accessibile allora questa è l'occasione giusta!

Honor 90 Lite scende al miglior prezzo di sempre (con 8/256 GB di memorie)

Il mid-range della serie 90 non si fa mancare niente: il look è più squadrato rispetto al modello maggiore, con uno stile che strizza l'occhio a Cupertino. Abbiamo poi un'ampio schermo LCD da 6,7″ Full HD+ a 90 Hz, il chipset Dimensity 6020, 8/256 GB di memorie, 4.500 mAh di batteria e ricarica da 35W. Non mancano il supporto Dual SIM 5G, una fotocamera da 100 MP (con ultra-wide e macro) e l'NFC per i pagamenti. Insomma, completo a tutto tondo!

Crediti: Honor

Il miglior prezzo del momento per Honor 90 Lite 5G arriva grazie a quest'offerta lampo targata eBay: il telefono scende a soli 197€, una cifra davvero niente male (specialmente tenendo conto del taglio di memoria). La spedizione è direttamente dall'Italia: dai un'occhiata e tieni a mente che l'offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento! E per saperne di più prima dell'acquisto, eccoti la nostra recensione. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

