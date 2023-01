Samsung Galaxy Z Fold 5 potrebbe avere un display pieghevole “speciale”

Durante il CES 2023, il colosso tech asiatico ha presentato le sue ultime soluzioni nel campo degli schermi. Tra le novità abbiamo assistito al debutto di un nuovo display OLED chiamato Flex In & Out, caratterizzato da una cerniera a goccia: si tratterà del futuro design di Samsung Galaxy Z Fold 5?

Samsung mostra un prototipo di smartphone pieghevole a 360°: si tratta del prossimo Galaxy Z Fold 5?

Ovviamente è bene partire da una precisazione: l'identità del prototipo di Samsung è pura ipotesi. Semplicemente, vista la grande novità è impossibile non farsi venire in mente il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 5, in arrivo più tardi quest'anno. L'hanno pensato i colleghi di The Verge e lo pensiamo noi: chissà che il futuro foldable non rivoluzioni la gamma con un design unico.

Il CES 2023 ha visto la presentazione al pubblico di un prototipo molto particolare. Si tratta di uno smartphone caratterizzato da un display OLED pieghevole Flex In & Out, ovvero uno schermo che si piega verso l'interno e verso l'esterno.

Il dispositivo è equipaggiato con una cerniera a 360°; lo stesso portavoce di Samsung, John Lucas, ha parlato di una soluzione a goccia, la quale permette di ottenere un pannello senza grinze ed un corpo più sottile.

A quanto pare la foto trapelata nei giorni scorsi riguarderebbe il prototipo in questione; resta da vedere se questa novità sarà implementata davvero a bordo di Samsung Galxy Z Fold 5 oppure se bisognerà attendere. Intanto, eccovi il nostro approfondimento dedicato al prossimo pieghevole, con tutti i leak e le conferme.

