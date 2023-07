Non solo Magic V2: arrivano anche Honor MagicPad 13 e Watch 4

Oggi è il grande giorno, quello della presentazione ufficiale di Honor Magic V2, lo smartphone pieghevole di nuova generazione, a cui si affiancano anche MagicPad 13 e Watch 4. Oltre a occuparsi di smartphone, la compagnia cinese ha colto la palla al balzo per mostrare al pubblico le sue novità in ambito tablet e smartwatch.

Honor presenta ufficialmente MagicPad 13 e Watch 4: tutte le novità

Honor MagicWatch 13

Honor MagicPad 13 misura 291,7 x 191,1 x 6,5/6,8 mm, pesa 660/673 grammi ed è disponibile nelle colorazioni Sky Blue, Star Gray e Moonlight. Porta con sé uno schermo LCD IPS da 13″ 2.8K (2.880 x 1.840 pixel) in 15.6:10, refresh rate fino a 144 Hz, campionamento del tocco a 144 Hz, fino a 700 nits di luminosità e supporto HDR10 e IMAX Enhanced. Per usarlo c'è anche la Magic Pencil 3 (non in confezione), dotata di 4.096 livelli di pressione, latenza di 2 ms e campionamento a 240 Hz.

A muovere la scheda tecnica c'è lo Snapdragon 888 a 5 nm, con CPU octa-core fino a 2,84 GHz, GPU Adreno 660, 8/12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria non espandibile. Oltre a una batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida a 66W e a software Android 13 con MagicOS 7.2, ha un reparto connettività con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB-C 3.2. Infine, ha un reparto multimediale con 4 microfoni, 8 speaker con audio spaziale e DTS: X Ultra, una fotocamera posteriore da 13 MP f/2.0 e una selfie camera da 9 MP f/2.0.

Honor MagicPad 13 è disponibile in Cina al prezzo di 2.999 CNY (375€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 3.299 CNY (415€) per quella da 12/256 GB e 3.699 CNY (465€) per quella top da 16/512 GB.

Honor Watch 4

Guardando Honor Watch 4 non si può non notare una certa somiglianza con Apple Watch (per quanto non siano identici), per uno smartwatch dotato di schermo AMOLED da 1,75″ con risoluzione 450 x 390 pixel, densità di 340 PPI e refresh rate a 60 Hz. È impermeabile 5 ATM fino a 50 metri, misura 45,3 x 39,1 x 11,2 mm, pesa 32 grammi o 48 con cinturino in silicone (da 21,5 mm) attaccato alla cassa realizzata in lega d'alluminio.

Sul lato destro c'è un tasto fisico per interagire con menu e app, e non mancano speaker e microfono per gestire le chiamate. Il comparto tecnico è dotato di 4 GB di memoria e 32 MB di RAM, la sensoristica comprende accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico e per la luce ambientale, oltre al classico cardiofrequenzimetro. Per quanto riguarda la connettività, c'è il supporto eSIM oltre che Bluetooth 5.2 LE, GPS ed NFC, il tutto alimentato da una 451 mAh (fino a 10 giorni d'autonomia) con ricarica magnetica fino a 5W.

Honor Watch 4 è stato lanciato in Cina al prezzo di 999 yuan (125€), ma sia il tablet che lo smartwatch non è dato sapere se e quando arriveranno in Italia.

