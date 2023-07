ILIFE A11 è il robot aspirapolvere 2 in 1 potente e conveniente, ora a meno di 300€

Il brand ILIFE è ormai diventato sinonimo di affidabilità e convenienza e questo robot aspirapolvere è l'ennesima prova. ILIFE A11 è il robottino completo e potente, con funzione di lavapavimenti e tanta autonomia: ecco le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente con un occhio di riguarda alla spedizione EU!

Codice sconto ILIFE A11: il robot aspirapolvere potente ed economico

Crediti: ILIFE

Il robot aspirapolvere ILIFE A11 è una soluzione dal look minimale e dotata di specifiche potenti: parliamo di un modello da 4.000 PA dotato di un motore brushless Nidec. Inoltre è presente la tecnologia LiDAR 2.0 per la mappatura precisa degli ambienti, in tempo reale e multi-livello. Il robottino funge anche da lavapavimenti ed ospita un serbatoio per l'acqua da 200 ml (oltre a quello per lo sporco, da 300 ml). In termini di autonomia, il dispositivo garantisce fino a 150 minuti di utilizzo. Non manca poi la possibilità di personalizzare le pulizie tramite l'app dedicata.

Crediti: ILIFE

Il miglior prezzo del momento dedicato al robot aspirapolvere ILIFE A11 arriva grazie a Geekbuying, con il nuovo codice sconto dedicato: il vacuum cleaner scende sotto i 290€, con tanto di spedizione rapida (e gratis) direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a visualizzare AdBlock.

