KOSPET TANK S1 è il nuovo smartwatch ultra-resistente con chiamate BT

Arriva un nuovo indossabile targato KOSPET e ancora una volta si tratta di un dispositivo votato alla massima resistenza, ma senza rinunciare allo stile. KOSPET TANK S1 è un rugged watch stiloso, ricco di funzionalità utili e dotato di buone specifiche, proposto ad un prezzo super conveniente: ecco come risparmiare fin da ora!

KOSPET TANK S1 debutta subito in sconto: il nuovo rugged watch è in offerta lancio ad un prezzo super conveniente

L'ultimo KOSPET TANK S1 continua la tradizione della compagnia ed offre un corpo ultra-resistente in grado di affrontare ogni evenienza ed ogni sfida. Parliamo di un rugged watch resistente all'acqua fino a 5 ATM e con certificazione IP69K: il dispositivo è in grado di resistere ad una pressione di 50 metri di profondità e quindi può essere utilizzato senza alcun problema in acqua. Inoltre parliamo di un modello con certificazione MIL-STD-810H, ovvero sottoposto a rigorosi test di grado militare che ne attestano la resistenza. TANK S1 è un modello rugged che non cede contro urti, cadute e temperature estreme.

Ovviamente il nuovo indossabile non si fa mancare un tocco di praticità e di stile, con un ampio schermo AMOLED da 1,3″. Il pannello è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3, una soluzione che non teme i danni. La struttura dello smartwatch è realizzata in lega di alluminio di grado aerospaziale e acciaio inossidabile 316L: 45 mm di diametro e 48 grammi di peso per un dispositivo completo e solido.

Tra le altre caratteristiche impossibili da non citare troviamo il supporto alle chiamate Bluetooth, ormai di fondamentale importanza per gli indossabili. KOSPET TANK S1 è dotato di microfono e speaker: in questo modo potete rispondere direttamente dal polso. Inoltre come non citare la sua anima sportiva: parliamo di un modello con il supporto a ben 70 modalità sportive. Infine vi segnaliamo che il dispositivo interagisce con lo smartphone tramite l'app KOSPET FIT.

Il rugged watch KOSPET TANK S1 debutta in offerta lancio sul sito ufficiale su AliExpress: in questo caso è acquistabile a soli 74€, con tanto di spedizione gratis!

Contenuto realizzato in collaborazione con KOSPET.

