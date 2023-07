Recensione PowKiddy X55: la console potente ed ergonomica per i giochi del passato

Il mondo delle retro-console portatili sta vivendo un vero e proprio rinascimento, con novità sempre importanti ad ogni nuovo dispositivo. X55 è la nuova console di PowKiddy che con un design più ergonomico rispetto ai precedenti modelli prova a far innamorare di nuovi i giocatori dei vecchi titoli del passato. Scoprite insieme a noi tutte le novità della nuova PowKiddy X55 nella nostra recensione!

Recensione PowKiddy X55

Unboxing e Setup

PowKiddy X55 arriva ben imballata nella sua confezione, protetta da un sacchetto di plastica ed una formina di spugna che impedisce movimenti fortuiti degli analogici che durante il trasporto potrebbero rompersi. Il contenuto della confezione è piuttosto essenziale, oltre alla console infatti troviamo soltanto un pamphlet con le istruzioni di base, il cavo di ricarica USB-C e la microSD aggiuntiva (nel caso in cui non sia già inserita nella console).

Il primo avvio è rapido ed indolore: il sistema operativo Linux (disponibile anche in lingua italiana) è già configurato per funzionare al meglio, con tutti gli emulatori già a disposizione per essere avviati grazie ad EmuELEC e RetroArch. All'utente è richiesta soltanto l'abilitazione del Wi-Fi e il relativo collegamento alla rete per la ricerca di eventuali aggiornamenti firmware oppure per il sistema operativo.

Una volta caricati i vostri giochi preferiti sulla microSD sarete subito pronti a sfruttare la potenza della console e rivivere le emozioni dei grandi titoli videoludici del passato.

Design e materiali

PowKiddy X55 è una console realizzata in plastica ABS di ottima qualità, con uno schermo IPS da 5.5″ con risoluzione HD (1280 x 720 pixel) e 60 Hz di frequenza di aggiornamento. Rispetto alle altre console, questo modello ha una forma sicuramente più ergonomica: le rientranze nella zona degli analogici consentono di ottenere un maggior grip e mantenere salda la presa senza affaticare mano e polsi (come spesso accade con questo tipo di dispositivi). La console, inoltre, ha un peso di soli 293 grammi, quindi è tanto leggera da consentire anche lunghe sessioni di gioco.

Per i controlli troviamo sul lato destro della console i tasti in configurazione XABY (stile Nintendo), affiancati in verticale dalla levetta analogica posizionata in una rientranza e i tasti VOLUME- e START. Il lato sinistro invece è caratterizzato da una levetta analogica con rientrata posizionata in alto, seguita in verticale dal tastierino DPAD e i tasti VOLUME+ e SELECT.

Alla parte superiore, invece, sono assegnati i tasti dorsali e i grilletti (R1, R2, L1, L2), seguiti dal pulsante di accensione, il tasto reset e le porte HDMI, USB-C (una OTG ed una di ricarica) e il jack per le cuffie da 3.5 millimetri. Il lato inferiore ospita invece i due slot per le schede microSD e due speaker stereo.

La console è disponibile unicamente in colorazione Blu, ma PowKiddy ha annunciato che in futuro sarà disponibile anche una versione completamente nera. Le dimensioni complessive della console sono di 21.25 x 9.45 x 1.9 centimetri, e lo rendono un dispositivo tascabile e facilmente trasportabile.

Hardware e software

PowKiddy X55 offre le prestazioni del chipset Rockchip RK3566, uno dei chip più apprezzati per quanto riguarda le console portatili e l'emulazione. Il chipset è dotato di una CPU quad-core a 64 Bit composta da quattro core Cortex-A55 con una velocità massima di 1.8 GHz, mentre il comparto grafico è affidato alla GPU Mali-G52. Il pacchetto CPU-GPU viene affiancato da 2 GB di RAM LPDRR4X che gestiscono al meglio tutte le funzioni svolte dal modello X55.

Lo spazio di archiviazione disponibile è complessivamente pari a 80 GB, con una microSD da 16 GB riservata unicamente al sistema operativo, ed una seconda scheda TF da 64 GB (nel nostro caso) in cui possono essere installati i videogiochi ed altri contenuti multimediali. La console supporta schede microSD con un taglio massimo di 256 GB, garantendo spazio a sufficienza per una quantità davvero enorme di giochi retro.

Come accennato in precedenza, PowKiddy X55 è dotato di connettività Wi-Fi Dual Band con supporto per le reti 2.4 GHz e 5.0 GHz, utile a scaricare gli aggiornamenti di sistema oppure le informazioni sui nostri giochi, come copertina, trailer e dettagli. Per quanto riguarda invece l'autonomia, grazie ad una batteria da 4000 mAh, questa console è in grado di offrire fino a 4 ore di gioco ininterrotto, coadiuvato dalla ricarica tramite USB-C (5V/1.5A) che garantire il pieno ripristino della batteria in circa 2 ore.

L'hardware messo in campo da PowKiddy per il modello X55 è un'assoluta garanzia: il chipset gestisce al meglio l'emulazione delle console di vecchia generazione, arrivando ad eseguire alla perfezione anche i giochi considerati più moderni che abbiamo potuto apprezzare su PlayStation Portable. Nessun problema di FPS o rallentamenti, i titolo funzionano estremamente bene anche grazie alla maturità raggiunta del software utilizzato: EmuELEC e RetroArch. L'interfaccia grafica è estremamente piacevole e permette di raggiungere i propri titoli preferiti in pochi click, immergendovi subito in quella che è la sua funzione vitale: riscoprire i grandi giochi del passato.

Recensione PowKiddy X55: considerazioni e prezzo

PowKiddy X55 è una console potente ma leggera, perfetta per essere portata sempre con se all'interno dello zaino. Rivivere le emozioni legate ai grandi nel giochi del passato non ha prezzo, ma la console si: il modello X55 viene proposto su Banggood al costo di 122.83€ nella configurazione 16+64 GB, ma grazie allo sconto del 10% attualmente proposto sul noto shop online è possibile portare a casa il dispositivo per soli 110.91€.

Il prezzo è decisamente invitante per una console del genere, vista la presenza anche del modulo Wi-Fi che permette di scaricare facilmente gli aggiornamenti di sistema.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

