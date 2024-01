Ninkear DS16 è il laptop con doppio schermo più economico: con i7 e 32 GB di RAM!

Stai pensando di passare ad un nuovo portatile e sei in cerca di una soluzione completa a tutto tondo, ma vuoi evitare cifre esorbitanti? Ninkear DS16 2024 è molto di più: rivoluziona il tuo modo di usare il PC grazie al doppio schermo, mentre le performance sono garantite dal processore i7 e da un taglio di memoria al top. Il prezzo? Sicuramente si tratta del laptop con Dual Screen più economico sulla piazza!

Ninkear DS16 2024: il portatile con Dual Screen è disponibile ad un prezzo super conveniente

Crediti: Ninkear

La caratteristica principale di Ninkear DS16 2024 è sicuramente il suo doppio schermo: il portatile offre un display principale da 16″ Full HD (1.920 x 1.200 pixel), accompagnato da un secondo pannello da 14″ integrato nella scocca inferiore. In questo modo è possibile svolgere due attività contemporaneamente oppure utilizzare i vari software sfruttandone al massimo le potenzialità. Il PC è equipaggiato con il processore Intel Core i7-10750H, soluzione a 6 core e 12 thread e fino ad una frequenza massima di 5.1 GHz (Turbo).

Crediti: Ninkear

Lato memorie abbiamo ben 32 GB di RAM DDR4 e storage SSD da 1 TB. Il dispositivo presenta anche il supporto per una scheda grafica esterna (in modo da diventare un vero e proprio portatile da gaming). Il tutto è realizzato con uno stile sobrio e minimale: Ninkear DS16 2024 è dotato di una scocca slim in metallo ed un peso contenuto. Non teme nemmeno le sessioni di gaming più intense, grazie alla presenza di un duplice sistema di raffreddamento (passivo e con doppia ventola).

Crediti: Ninkear

Il portatile con doppio schermo Ninkear DS16 2024 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del brand a soli 699,9€. Inoltre è possibile risparmiare 5€ utilizzando il codice sconto TJVEBM0N9A9R: basta inserire il prodotto del carrello e poi utilizzare il coupon nell’apposito campo, prima di procedere con il pagamento. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Ninkear.

