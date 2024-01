Realme Note 50: sta per nascere una nuova serie di smartphone

Non troppi mesi fa, la dirigenza di Realme parlò pubblicamente della crisi che nell’ultimo periodo la affligge, con conseguenti cali anche importanti nelle vendite di smartphone. Per arginare la non facile situazione, l’azienda decise di attuare una serie di modifiche alla sua strategia commerciale, fra cui una riduzione dei modelli sul mercato per evitare di auto-cannibalizzarsi. Ciò nonostante, in queste ore ha fatto la sua comparsa in rete Realme Note 50, modello il cui nome suggerisce che faccia parte di una nuova serie di smartphone.

Compare una certificazione dell’inedito Realme Note 50: cosa sappiamo

Crediti: NBTC

La sua esistenza è stata svelata in anticipo dall’ente certificativo thailandese NBTC, facendoci sapere che la sua sigla tecnica sarebbe RMX3834, stessa sigla apparsa in precedenza anche nel database dell’ente EEC. In quale fascia di prezzo si inserirà la serie Note? Attualmente, il catalogo Realme comprende la serie C per il target più economico, quelle Number, V e Narzo per il segmento intermedio e la serie GT per quella più premium.

Secondo quanto certificato, Realme Note 50 sembrerebbe avere connettività 4G, batteria da 4.890 mAh con ricarica 10W, schermo LCD con notch a gocci da 6,67″ HD+, doppia fotocamera da 13+0.8 MP e selfie camera da MP; non è dato sapere quale sia il SoC, ma si ipotizza che possa essere targato UNISOC, assieme a 4/64 GB di memoria. Specifiche che pongono Realme Note 50 nella fascia più tipicamente entry-level, per un prezzo che in India dovrebbe attestarsi sui 7.000/8.000 INR, circa 70/90€.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le