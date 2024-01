Combatti allergia e pelle secca con l’umidificatore di Xiaomi: oggi a meno di 70€

L’aria che respiriamo in città spesso non è delle migliori e purtroppo aprendo le finestre di casa è inevitabile che smog ed inquinamento entrino anche nelle nostre abitazioni. Per questo motivo è possibile munirsi di un umidificatore per modificare la temperatura ed igienizzare al meglio la stanza combattendo allo stesso tempo asma, allergie e pelle secca. Grazie alla nuova offerta di TomTop, oggi è possibile portare a casa l’umidificatore di Xiaomi ad un prezzo davvero super.

Aria pulita ed igienizzata con Xiaomi Mijia Humidifier: oggi ad un prezzo super

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Humidifier è un umidificatore dotato di contenitore da 4 litri in grado di rendere più umida l’aria di un determinato ambiente per circa 30 ore continuative, senza bisogno di rabbocchi e ricariche. Il corpo mobile effettua una rotazione di 360° per cospargere l’ambiente circostante di nebbia umida agli ioni di argento in grado di modificare l’atmosfera delle stanza per eliminare i batteri.

Il dispositivo può essere riempito d’acqua direttamente tramite la parte superiore, mentre risulta adatto anche all’utilizzo notturno grazie ad un motore che produce un rumore massimo di soltanto 38 dB. La pulizia, inoltre, è estremamente semplice grazie al corpo centrale che viene facilmente staccato dal serbatoio per consentire le operazioni di manutenzione.

Xiaomi Mijia Humidifier è disponibile oggi al prezzo di 60.38€ invece di 103.19€ grazie all’offerta lampo di TomTop. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre shop online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le