Realme C67 4G ufficiale: il nuovo budget phone da 108 MP e tanto stile

Dopo il lancio dello smartphone entry level 5G della serie C, ecco che il dispositivo torna a far parlare di sé, questa volta in versione LTE. In realtà Realme C67 4G è un telefono completamente diverso, sia nelle specifiche tecniche che nel design: tuttavia anche in questo caso il prezzo è super vantaggioso e si presenta come uno dei budget phone più papabili. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo arrivato, al momento disponibile solo nei mercati asiatici (ma teniamo le dita incrociate nella speranza di vederlo anche alle nostre latitudini).

Realme C67 4G: specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo budget phone

Crediti: Realme

Come anticipato poco sopra, Realme C67 4G si presenta con un look completamente diverso rispetto alla controparte 5G (qui trovate tutti i dettagli di quest’ultimo). Dimenticate il modulo circolare: il modello LTE presenta una doppia fotocamera verticale e “a capsula”, inserita a sua volta in un modulo lucido rispetto al resto della scocca. Insomma, un cambio di design totale mentre frontalmente ritroviamo uno schermo con punch hole centrale.

Crediti: Realme

Il display è un’unità LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e luminosità fino a 950 nit; il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione. Le specifiche tecniche di Realme C67 4G fanno affidamento sullo Snapdragon 685, soluzione di fascia media targata Qualcomm realizzata a 6 nm e con una frequenza massima di 2,8 GHz. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibile tramite micro SD (fino a 2 TB). La batteria è un’unità da 5.000 mAh con ricarica da 33W. Lato software è presente Android 14 (tramite l’interfaccia proprietaria del brand cinese) mentre il pacchetto dedicato alla connettività offre il solito comparto di rito, arricchito anche dall’NFC. Il telefono presenta anche il supporto alla funzione Mini Capsule, una funzione che ricorda l’Isola Dinamica di Apple.

Crediti: Realme

Il comparto fotografico è basato su una fotocamera principale da 108 MP con zoom 3X ed un obiettivo secondario da 2 MP. Frontalmente, all’interno del punch hole, trova spazio una selfie camera da 8 MP. Infine, il prezzo: Realme C67 4G è stato lanciato nelle versioni da 8/128 GB e da 8/256 GB, rispettivamente a circa 152€ e 176€ al cambio attuale. Al momento il debutto è avvenuto solo in Asia ma non è da escludere che questo modello arriverà anche alle nostre latitudini; solitamente la serie C di Realme fa capolino in Europa e in Italia, quindi lo stesso potrebbe avvenire sia per C67 4G che per la versione 5G.

Realme C67 4G – Scheda tecnica

dimensioni di 164,6 x 75,4 x 7,59 mm per un peso di 185 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 950 nit di luminosità

(2.400 x 1.080 pixel), , campionamento del tocco a 180 Hz, fino a 950 nit di luminosità chipset Qualcomm Snapdragon 685 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A73 2.8 GHz *4, A53 1.9 GHz*4

*4, A53 1.9 GHz*4 GPU Adreno 610

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con zoom 3X, PDAF, Flash LED

(f/1.75-2.4) con zoom 3X, PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.05)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 14 sotto forma di Realme UI

