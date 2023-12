Recensione BlitzWolf BW-VT2 ProMax: il mini proiettore portatile (ed economico) da 300”

Quando si acquista un proiettore portatile economico, non bisogna sceglierlo con superficialità. Perché, mai che come in questo settore, se c’è una parola d’ordine che influenzerà l’esperienza utente è “compromesso”. Eh già, perché per contenere il prezzo, generalmente i brand sono costretti a produrre dispositivi caratterizzati da una sorta di “ribilanciamento” delle caratteristiche, sia audio/video che prestazionali, e non solo per ridurre il prezzo, ma anche per poter garantire una riduzione delle dimensioni e un’autonomia della batteria sufficiente per la riproduzione dei propri contenuti.

Ecco, quando si parla del BlitzWolf BW-VT2 ProMax bisogna avere sempre questa cosa in mente, anche perché parliamo di un proiettore Android portatile economico in grado di proiettare fino a 300” in cui, per forza di cose, ci sono dei compromessi.

Ed anche se potrebbe sembrarvi strano, uno dei punti forza di questo dispositivo sono proprio i compromessi pensati dal brand che, nonostante le dimensioni, sono riusciti a trovare il giusto equilibrio tra un’esperienza audio/video qualitativamente sufficiente, la presenza di Android TV ed un’autonomia quasi da record.

Recensione BlitzWolf BW-VT2 ProMax: proiettore tascabile Android con batteria e 300” di diagonale

Design e materiali

Realizzato interamente in plastica, grande 72 x 72 x 106mm e pesante poco più di 400 grammi, è chiaro che il BlitzWolf BW-VT2 ProMax non è un proiettore professionale, anzi, è un proiettore a batteria portatile ed è quindi destinato a tutta un’altra fetta d’utenza: è solido, compatto e facilmente trasportabile, ma non è uno di quei modelli che vanno acquistati con l’intento di sostituire la TV in casa, o per la progettazione di una “sala cinema”. Sulla parte superiore possiede una superficie touchscreen che, qualora non vogliate utilizzare il telecomando in confezione, risulta molto comoda per utilizzare il dispositivo in tutte le sue funzionalità.

La lente del proiettore non è centrale, ma è stata posizionata sul lato sinistro della zona anteriore e inferiormente non integra dei piedini regolabili, ma è una mancanza che conta poco considerando che BlitzWolf BW-VT2 ProMax arriva con un mini-treppiedi che ne renderà l’installazione estremamente semplice: l’attacco è quello standard, il che vuol dire che si potrà montare il mini proiettore su un qualsiasi treppiedi, ed è una cosa comodissima soprattutto per questa categoria di prodotti.

Gli ingressi sono distribuiti posteriormente: c’è il tasto di accensione oltre che l’ingresso AUX, una porta USB per collegare sorgenti esterne, l’ingresso per l’alimentazione e la porta HDMI.

Insomma, dal punto di vista costruttivo c’è poco da criticare al BlitzWolf BW-VT2 ProMax, almeno finché non si impugna il telecomando, che potremmo definire a dir poco “essenziale” almeno in termini costruttivi: in realtà però, eccetto la struttura in plastica leggera, è dotato di praticamente tutti i tasti di cui avrete bisogno durante l’utilizzo del proiettore ma, contrariamente a quanto visto su altri modelli, è ad infrarossi e non è Bluetooth (anche se supporta telecomandi Bluetooth), ma ho notato comunque una buona portata tale da non creare problemi.

Caratteristiche tecniche

Il sistema di proiezione è un DLP con sorgente luminosa a LED che garantisce 10000 ore di utilizzo. La risoluzione nativa è di 854x480p, ma il dispositivo è in grado di supportare i formati FullHD e di proiettare l’immagine con una luminosità di picco di 180 ANSI Lumen ed un contrasto di 1000:1. È presente anche la correzione trapezoidale che verticalmente è di tipo automatico, mentre su tutti i lati dell’immagine è di tipo manuale.

E certo, si tratta di valori che in molti potrebbero considerare bassi, ma valutandoli in base alla categoria di prodotto (cioè quella dei proiettori portatili a batteria), in realtà si tratta di valori leggermente superiori alla media del segmento: insomma, se paragonato ai suoi diretti competitor, che si scelga di guardare film, giocare o proiettare presentazioni il BlitzWolf BW-VT2 ProMax garantisce un’immagine piuttosto chiara e dettagliata, su diagonali che possono variare tra i 40” e i 300”.

È poi animato da un processore quad-core Cortex-A53, con clock fino a 1,5 GHz affiancato da 2 GB di memoria RAM di tipo DDR3 e 16 GB di memoria interna. Una configurazione che fa sì il suo dovere e garantisce una navigazione del menu piuttosto fluida, ma che inizia a tentennare in fase di accensione e di avvio delle applicazioni. Certo, probabilmente la scelta di un SoC del genere potrebbe essere legata al fatto che il brand ha dovuto ottimizzare i consumi del sistema in modo da poter garantire un’autonomia migliore quando lo si utilizza con la batteria, ma nonostante la presenza del Play Store e la possibilità di installare tutte le applicazioni per Android, l’hardware del BlitzWolf BW-VT2 ProMax non è proprio adatto all’esecuzione dei giochi scaricati dallo store di Google.

Infine integra il Bluetooth ed il WiFi a doppia banda, che nei nostri test si è dimostrato piuttosto stabile anche con connessioni lontane dal router.

Qualità video e audio

Anche se (data la sua natura portatile) potrebbe essere una cosa un po’ più complessa del solito, per ottenere il meglio in quanto a qualità dell’immagine dal BlitzWolf BW-VT2 ProMax è sempre consigliabile l’utilizzo di un proiettore: i proiettori portatili non sono luminosi come quelli “fissi”, ed anche utilizzare un lenzuolo bianco potrebbe avere note negative.

Ad ogni modo, la qualità video dello BlitzWolf BW-VT2 ProMax è buona se paragonata alle sue dimensioni compatte e alla qualità media che si potrebbe trovare nella sua fascia di prezzo. Certo, non è paragonabile a quella di modelli più grandi, più risoluti e più luminosi, ma se paragonato a praticamente tutti i proiettori protatili del mercato, la qualità c’è e si vede ad occhio nudo.

Il contrasto è buono, la nitidezza è giusta ma è chiaro che non si tratta di una qualità paragonabile a quella che si avrebbe con proiettori più grandi e costosi. Le immagini sono più che accettabili quando si utilizzano sorgenti interne al proiettore, ma tendono a perdere un filo di qualità quando si utilizza una sorgente HDMI. Detto questo va detto, di nuovo, che per il suo prezzo, le sue dimensioni e il tuo “utilizzo tipo”, la qualità video è più che sufficiente.

Non è però lo stesso per l’audio: è dotato di due speaker da 3w che fanno il massimo che possono, ma che comunque non sono al top in quanto a bilanciamento delle frequenze.

Software

Android 9 è il cuore pulsante sotto questo Blitzwolf BW-VT2; a bordo troviamo un’interfaccia facilitata per l’uso con il telecomando ed è la stessa che solitamente troviamo sui Box TV Android, niente più e niente meno.

Preinstallato a bordo troviamo Netflix, YouTube, Aptoide TV e poco altro. Comoda la presenza di applicazioni di mirroring tramite lo smartphone, che ci lascia intendere come questo sia un prodotto destinato ad un pubblico giovane che cerca la portabilità più che una qualità molto alta.

Non sono poi assenti i servizi Google: il Play Store è disponibile ufficialmente, si possono scaricare le app senza particolari restrizioni. Le traduzioni del sistema sono un po’ pedestri, tanto per citare la mia prof di latino quando correggeva le mie versioni tradotte non proprio in modo corretto.

Autonomia della batteria

Buona la batteria, che con i suoi 7000 mAh garantisce un’autonomia che può arrivare fino a 2 ore. Ed è una caratteristica molto importante, che vi permetterà di vedere un film intero utilizzando la sola batteria e quindi totalmente liberi dai cavi.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del Blitzwolf BW-VT2 è di 223,02 euro su Banggood ma, tramite il box in basso, lo potreste acquistare in sconto a 205,40 euro grazie ad un coupon. Capirete quindi che si tratta di un proiettore a batteria economico, ed è proprio in base a questa sua caratteristica principale che bisognerà trarre le conclusioni.

Certo, non è un prodotto in grado di garantire una qualità audio e video paragonabile a quella di modelli più costosi, ma nella sua fascia di prezzo va detto che si tratta di un modello in grado di distinguersi sia per la qualità costruttiva, che per le caratteristiche tecniche.

La presenza di Android e del PlayStore, poi, aprono le porte a tantissime possibilità, e poi nonostante sia a batteria, è uno dei modelli più compatti disponibili attualmente sul mercato.



