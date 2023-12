Aria sempre fresca con il deumidificatore LUKO da 12 litri, in sconto a soli 103€

Avere un deumidificatore in casa può essere una manna dal cielo, visti i molteplici vantaggi: d’estate aiuta a percepire meno il calore, mentre d’inverno elimina l’umidità in eccesso, aiutando a prevenire la formazione di muffe. Inoltre si tratta di un dispositivo decisamente indicato contro raffreddori, allergie ed asma, dato che il suo utilizzo mantiene l’aria pulita e salutare. LUKO OL12-BD023F è la soluzione perfetta per le tue esigenze: portatile, capiente (da ben 12 litri) ed economico, ora in offerta con codice sconto e l’immancabile spedizione dall’Europa!

Codice sconto LUKO OL12-BD023F: il deumidificatore da 12 litri ad un prezzo conveniente

Crediti: LUKO

In camera da letto, in bagno, nel garage o in salotto: ovunque ci sia umidità in eccesso, LUKO OL12-BD023F è il dispositivo tech da avere. Silenzioso e potente, il deumidificatore è in grado di rimuovere fino a 12 litri di umidità in eccesso, garantendo un’aria sempre fresca e respirabile. Grazie alle quattro ruote e alla pratica impugnatura, LUKO può essere spostato facilmente da una stanza all’altra, senza il minimo sforzo. Inoltre è facile da utilizzare grazie al pannello touch presente nella parte superiore: il display è semplice da consultare e i comandi sono intuitivi. Frontalmente è presente una spia luminosa che indica il livello di umidità raggiunto.

Crediti: LUKO

Il deumidificatore LUKO OL12-BD023F scende a soli 103€ grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying: si tratta di un prezzo davvero niente male per un modello da 12 litri e l’occasione diventa ancora più ghiotta vista la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

