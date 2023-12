Realme C67 5G ufficiale con Dimensity 6100+, schermo a 120 Hz ed un prezzo super

Dopo il debutto del modello C55 (il primo con mini-capsule) arriva un’altro prima volta per la serie di entry level della compagnia cinese. Questa volta si tratta di Realme C67 5G, ovvero il primo smartphone della gamma budget a fare affidamento sul nuovo standard di connettività: ecco tutto quello che c’è da sapere su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita!

Realme C67 5G: specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato | Ufficiale

Crediti: Realme

Come anticipato anche dalle precedenti indiscrezioni (e poi dai teaser ufficiali), Realme C67 5G presenta un look nuovo per la serie: la dual camera principale è inserita in un modulo circolare con un look che attinge a piene mani dalla gamma Number. E infatti il dispositivo si presenta come una versione alternativa di Realme 11 5G Global e di Realme 11x (design e alcune specifiche sono accumunate) e come un rebrand vero e proprio di Narzo 60x 5G. Insomma, il gioco dei cambi di nome non è solo di Xiaomi ma anche le compagnie rivali stanno imparando alla perfezione questa strategia basata su una miriade di rebrand, tanto da confondere utenti e addetti ai lavori.

Frontalmente abbiamo quindi uno schermo LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 680 nit. È presente la certificazione IP54 mentre la sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte posizionato di lato. Il cuore del dispositivo è il chipset Dimensity 6100+, coadiuvato da 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida.

Crediti: Realme

Il comparto fotografico di Realme C67 5G si basa su una dual camera da 50 + 2 MP mentre nel punch hole frontale è presente un sensore da 8 MP per i selfie. Il software a bordo è la Realme UI 4 su base Android 13 e non mancano il supporto Dual SIM, il WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS ed un ingresso mini jack per le cuffie (imprescindibile per la fascia budget).

Infine, il prezzo: Realme C67 5G è stato lanciato in India nelle versioni da 4/128 GB e da 6/128 GB rispettivamente a circa 154€ e 165€ al cambio attuale. La serie C è stata portata in Italia in molteplici occasioni e probabilmente anche questo modello arriverà alle nostre latitudini.

Realme C67 5G – Scheda tecnica

dimensioni di 165 x 76,3 x 7,89 mm per un peso di 190 grammi

certificazione IP54

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 120 Hz , fino a 680 nit di luminosità

(2400 x 1080 pixel), in 20:9, , fino a 680 nit di luminosità chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6

*2, A55 2.0 GHz*6 GPU ARM G57 MC2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED

(f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.05)

lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di Realme UI 4

