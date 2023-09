Realme Narzo 60x 5G ufficiale: display a 120 Hz, 50 MP e ricarica da 33W a meno di 150€

Dopo i teaser dei giorni precedenti, l'azienda ha lanciato un nuovo budget phone con connettività 5G, buone specifiche ed un prezzo accattivante, per ora solo in India. Realme Narzo 60x 5G è ufficiale e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme Narzo 60x 5G: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Al momento la strategia della compagnia asiatica ci risulta poco comprensibile: l'azienda ha lanciato in India Realme 11x ad agosto ed ora ha presentato Realme Narzo 60x 5G, ossia un rebrand di quest'ultimo e sempre per il medesimo mercato. Perplessità a parte, il dispositivo si presenta come un budget phone elegante e dotato di buone caratteristiche. Il display è un'unità LCD da 6,72″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate dinamico fino a 120 Hz.

Rispetto alla controparte della gamma 11 abbiamo l'inedita colorazione Stellar Green (che accompagna quella Nebula Purple, già conosciuta). Si tratta di un dispositivo sottile (7,89 mm di spessore) e stiloso, con bordi squadrati, angoli arrotondati ed un enorme modulo fotografico che include un doppio sensore ed il flash LED. Il lettore d'impronte digitali trova spazio di lato.

Specifiche tecniche e fotocamera

Le specifiche tecniche di Realme Narzo 60x 5G si basato sul Dimensity 6100+ di MediaTek, octa-core realizzato a 6 nm (da TSMC) con una frequenza massima di 2.2 GHz. Lato memorie sono presenti 4/6 GB di RAM e 128 GB di storage. Completano il pacchetto una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W, Android 13 tramite Realme UI 4.0 e la possibilità di usufruire della Virtual RAM (fino a 6 GB aggiuntivi).

Il comparto fotografico di Narzo 60x presenta una differenza rispetto a Realme 11x: il modello targato Narzo presenta una dual camera da 50 + 2 MP (mentre il gemello della serie 11 ha un sensore principale da 64 MP). La selfie camera resta un modulo da 8 MP.

Realme Narzo 60x 5G – Scheda tecnica

dimensioni di 165 x 76,3 x 7,89 mm per un peso di 190 grammi

display LCD da 6.72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 120 Hz , fino a 680 nit di luminosità

(2400 x 1080 pixel), in 20:9, , fino a 680 nit di luminosità chipset MediaTek Dimensity 6100+ a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6

*2, A55 2.0 GHz*6 GPU ARM G57 MC2

4/6 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di storage UFS 2.2 espandibile tramite micro SD batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED

(f/1.79-2.4) con profondità, PDAF, Flash LED selfie camera da 8 MP (f/2.05)

lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di Realme UI 4

Realme Narzo 60x 5G – Prezzo e uscita

Il prezzo di Realme Narzo 60x 5G parte da soli 145€ al cambio attuale (12.999 INR) per la versione base da 4/128 GB; si sale a circa 168€ (14.999 INR) per la variante top con 6 GB di RAM. Si tratta di cifre ragionevoli, in linea anche con i prezzi di Realme 11x.

