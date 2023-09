Realme Narzo 60X sarà il prossimo budget phone 5G e ha una data

La compagnia asiatica si prepara al debutto di un nuovo modello della gamma Narzo. A confermarlo è la pagina dedicata al dispositivo spuntata su Amazon India: Realme Narzo 60X è in dirittura d'arrivo (c'è anche la data di presentazione) e le prime immagini lasciano intravedere un dispositivo che forse conosciamo già.

Aggiornamento 04/09: Realme ha confermato la data di presentazione della nuova aggiunta alla serie Narzo. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Realme Narzo 60X 5G in arrivo (ma sa di già visto): eccolo nei primi teaser ufficiali

Crediti: Realme

Al momento la gamma Narzo 60 è composta da due modelli, entrambi lanciati in India. Il modello base è un rebrand di Realme 11 cinese mentre il fratello maggiore Pro si ispira proprio a Realme 11 Pro. A quanto pare sta per arriva un terzo dispositivo chiamato Realme Narzo 60X: le immagini mostrano il design e annunciano la data di presentazione, fissata per il prossimo 6 settembre (in India e insieme alle TWS Buds T300); inoltre sappiamo che si tratterà di uno smartphone con il supporto al 5G.

Crediti: Realme

Sul retro trova spazio una doppia fotocamera inserita in un modulo circolare con uno stile che sa di già visto. Infatti, forse conosciamo già il nuovo arrivato. Che si tratti di un rebrand di Realme 11x, fresco di lancio in versione Global? In questo caso il prossimo Narzo dovrebbe avere dalla sua il SoC Dimensity 6100+ di MediaTek, alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica da 33W. Il resto del comparto comprenderebbe uno schermo LCD da 6,72″ a 120 Hz e una doppia fotocamera con un sensore principale da 64 MP.

Restiamo in attesa di saperne di più: Realme Narzo 60X debutterà tra una manciata di giorni, quindi non manca molto prima di conoscere tutti i dettagli.

