Redmi K70 Pro: la fotocamera potrebbe avere una grande novità per la serie

Con il debutto di Redmi K60 Ultra ovviamente tutta l'attenzione degli appassionati di Xiaomi (e degli insider) si è spostata verso il futuro della serie. Si tratta di un futuro alquanto roseo viste le ultime novità per il comparto fotografico di Redmi K70 Pro: il prossimo flagship della costola di Xiaomi potrebbe introdurre per la prima volta (per la serie) una feature richiesta a gran voce dagli utenti.

Redmi K70 Pro con teleobiettivo: questa è la volta buona?

Crediti: Xiaomi

Se avete pensato ad un teleobiettivo la risposta è affermativa: Redmi K70 Pro potrebbe essere il primo smartphone della serie dotato di questa funzione. Al momento – basta dare un'occhiata all'ultimo modello Ultra e al resto della gamma K60 – tutti i dispositivi sono caratterizzati dalla medesima configurazione. Abbiamo un sensore principale, un ultragrandangolare e poi un obiettivo macro: una famiglia di telefoni, quattro modelli e nessun teleobiettivo.

L'indiscrezione su Redmi K70 Pro arriva da DigitalChatStation: in uno degli ultimi post sul social cinese Weibo, l'insider ha “confermato” che il prossimo flagship sarà dotato di un frame in metallo ed un teleobiettivo con zoom ottico 3.2X (forse presente anche a bordo di K70 standard). Per quanto riguarda invece la fotocamera principale, dovremmo avere un sensore Sony IMX707 da 50 MP. Ovviamente si tratta solo di un leak, quindi per il momento è bene prendere la novità con cautela. Inoltre al momento non ci sono altri dettagli sul comparto fotografico.

Di recente il nuovo K70 Pro è apparso su Geekbench, ma i primi benchmark si sono rivelati dei fake. Per quanto riguarda le specifiche della serie lo stesso DigitalChatStation ha riportato in precedenza che il fratello maggiore Pro avrà dalla sua il prossimo Snapdragon 8 Gen 3, il chipset Qualcomm di nuova generazione in arrivo ad ottobre. Avremo poi Redmi K70e e K70, rispettivamente mossi dall'inedito Dimensity 8300 e dallo Snapdragon 8 Gen 2. Sia K70 che K70 Pro dovrebbero offrire uno schermo OLED 2K e 5.500 mAh di batteria, ma con ricarica da 90W e 120W.

