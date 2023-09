Google Foto e Ultra HDR: una novità di Android 14 migliorerà le foto

Aggiornamento 04/09: aggiunto il supporto Ultra HDR in Google Foto, trovate i dettagli nell'articolo.

Google crede molto nel concetto di gamma dinamica nei contenuti multimediali, e dopo aver aggiunto il supporto ai video HDR in Android 13 una delle novità di Android 14 saranno le foto in Ultra HDR. L'annuncio è arrivato in occasione del Google I/O 2023, e gli sviluppatori hanno creato questo standard consci del fatto che sempre più persone hanno uno smartphone il cui display è in grado di andare oltre gli 8-bit supportati dal formato JPG.

Google presenta Ultra HDR: come cambieranno le foto sugli smartphone Android (e non solo)

Allo stato attuale, scattare una foto in modalità HDR su smartphone non significa che il risultato finale sia lo stesso su uno smartphone o un altro, specie se lo smartphone su cui la si sta visualizzando ha un hardware datato o poco performante. Quello che hanno fatto gli sviluppatori Android è creare un nuovo standard, questo Ultra HDR, che sostanzialmente combina due immagini in una, cioè sia in formato SDR che in HDR. In questo modo, chi ha uno schermo SDR vedrà la foto in Small Dynamic Range, mentre chi ha uno schermo HDR in High Dynamic Range, avendo così accesso ai metadati presenti nel nuovo file per vederla in tutto il suo range dinamico. Ci sono già altri formati fotografici che permettono di scattare in HDR: tuttavia, HEIF e HEVC necessitano di licenze ergo sono a pagamento per i produttori, mentre AVIF e JPG XL sono scarsamente diffusi, ma soprattutto non hanno il vantaggio della retrocompatibilità che ha il formato JPG tradizionale.

Qualcomm non ha tardato a far sapere che lei sarà fra i primi ad abbracciare la novità, ricordando che lo Snapdragon 888 fu il primo SoC in grado di catturare foto in formato HEIF (High Efficiency Image Format) con profondità dei colori a 10-bit per avere oltre 1 miliardo di sfumature cromatiche, mentre l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 ha un ISP che può catturare foto RAW 18-bit. A partire dall'aggiornamento ad Android 14, i modelli dotati proprio dello Snapdragon 8 Gen 2 potranno beneficiarne, anche se poi la palla passerà agli altri chipmaker (MediaTek e Samsung in primis) e agli sviluppatori software.

Per il momento, il supporto Ultra HDR è stato aggiunto in Google Foto a partire dalla versione 6.51.0.561138754, e secondo la stessa Google verrà aggiunto anche all'interno dell'app fotografica Google Camera per gli smartphone Pixel. Tuttavia, bisognerà valutare su quali altre app verrà aggiunto, specialmente fra quelle di terze parti.

