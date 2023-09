Il Coupon eBay di settembre è arrivato: fino a 200€ di sconto per tutti!

Il mese di settembre è cominciato all'insegna del risparmio grazie al nuovo Coupon eBay: dopo i saldi estivi non poteva mancare un'ultima occasione per spendere meno, prima di gettarci a capofitto nelle grandi offerte autunnali (a buon intenditor, poche parole). Il nuovo codice sconto permette di risparmiare fino ad un massimo di 200€ e vede protagoniste tantissime categorie differenti, tech e non.

Coupon eBay di settembre: come ricevere fino a 200€ di sconto

Il funzionamento del Coupon eBay di settembre 2023 è simile a quanto visto anche in altre occasioni: per tutto il mese è possibile beneficiare di uno sconto sugli acquisti utilizzando un nuovo codice, apposta per l'evento. Il coupon SETTEMBRE2023 permette di ricevere uno sconto del 10% su una spesa minima di 10€. il risparmio massimo è fissato a 100€. Inoltre sono previsti 2 utilizzi per ogni utente: ciò vuol dire che sfruttando due volte il codice è possibile ottenere fino a 200€ di sconto in totale. La promozione termina il 28 settembre 2023, alle ore 23:59.

Come anticipato in apertura vi sono tante categorie incluse, per tutti i gusti e le necessità degli utenti: informatica, TV, audio e video, tablet, casa, cibi, orologi e gioielli, elettrodomestici e tante altre ancora. Per scoprirle tutte – insieme alla miriade di prodotti in promozione – Dai un'occhiata alla pagina dell'evento. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Ecco una breve selezione di prodotti Xiaomi (elettrodomestici) proposti a prezzi super convenienti: non dimenticare di utilizzare il coupon SETTEMBRE2023 per ottenere il prezzo indicato.

