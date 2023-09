Infinix Zero 30 5G ufficiale: la sua selfie cam sfida i Camera Phone

Arriva ufficialmente il debutto del nuovo Infinix Zero 30 5G, smartphone sì di fascia media ma che prova a distinguersi con un comparto fotografico diverso dal solito. Non tanto posteriormente quanto frontalmente, dove il telefono offre specifiche più avanzate rispetto allo standard della categoria mid-range.

Infinix Zero 30 5G ufficiale: tutte le novità dal mid-range che mira ai Camera Phone

Design e display

Misura 164,51 x 75,03 x 7,9 mm per un peso di 185 grammi, e Infinix Zero 30 5G è disponibile nelle tre colorazioni Golden Hour, Fantasy Purple, ecopelle Rome Green ed è certificato IP53. È uno degli smartphone che fa dello schermo curvo uno dei suoi punti di pregio, con un pannello con la cosiddetta “curva dorata” a 60° su entrambi i lati.

Protetto da vetro Gorilla Glass 5, ha un display AMOLED 10-bit HDR10+ da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 388 PPI, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità fino a 950 nits, mentre il lettore ID è nascosto al di sotto del pannello.

Specifiche tecniche

Il cuore pulsante di Infinix Zero 30 5G è il MediaTek Dimensity 8020 a 6 nm, lo stesso di Moto Edge 40. Incorpora quindi un processore octa-core (4 x 2,6 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e una GPU ARM Mali-G77 MC9. Le memorie prevedono tagli da 8/12 GB di RAM LPDDR4X (fino a 21 con RAM virtuale) e 256 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile.

La batteria è un'unità a doppia cella da 5.000 mAh con ricarica rapida a 68W (non c'è quella wireless), e il reparto connettività prevede dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth, GPS, NFC, ingresso mini-jack, Radio FM e USB-C 2.0. Il software si basa su Android 13, con l'interfaccia XOS 13 che include un assistente vocale Folax alimentato da ChatGPT.

Oltre agli speaker stereo, il comparto multimediale prevede una fotocamera degna di nota. Dietro c'è una tripla 108+13+2 MP f/1.65/2.2-2.4 con sensore primario Samsung ISOCELL HM6 da 1/1.67″ con lenti 1G+5P e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità. Davanti c'è invece un sensore ISOCELL JN1 da 50 MP f/2.45 dotato di autofocus PDAF, flash frontale e registrazione video 4K a 60 fps.

Prezzo e disponibilità

Infinix Zero 30 5G è disponibile al prezzo di listino di 339$ nei mercati selezionati, ma non è dato sapere se e quando arriverà in Europa, nonostante l'esistenza della divisione italiana.

