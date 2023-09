Tineco PURE ONE Station è la base 4 in 1 per le tue pulizie intelligenti

In occasione della fiera di Berlino, Tineco ha presentato la sua ultima novità in fatto di vacuum cleaner. Si tratta di una soluzione perfetta per le pulizie intelligenti, anche grazie al supporto di una rinnovata stazione di ricarica: ecco Tineco PURE ONE Station, il nuovo aspirapolvere senza fili pensato per cambiare il modo in cui le famiglie affrontano le pulizie, tra i protagonisti di IFA 2023!

Tineco PURE ONE Station a IFA 2023: tutte le novità della base 4 in 1 per le pulizie smart

Crediti: Tineco

Con Tineco PURE ONE Station la compagnia ha deciso di puntare al top e di offrire un'esperienza completa tutto tondo, con funzionalità avanzate ed un'efficienza senza precedenti. Quattro funzioni essenziali in un unico dispositivo: dopo ogni sessione di pulizia, l'aspirapolvere senza fili si pulisce da solo grazie alla sua stazione e si ricarica, il tutto in modo preciso ed ordinato grazie alla sua base verticale.

Proprio quest'ultima è in grado di dare grandi soddisfazioni: la base di ricarica integra una pattumiera da 3 litri, in grado di contenere fino a 60 giorni di sporco. L'utente non dovrà far altro che posizionare il vacuum cleaner sulla struttura e grazie alla funzione di autopulizia, il dispositivo si svuoterà automaticamente. L'intervento umano è previsto dopo circa 60 giorni: insomma, un'esperienza votata al relax. Per quanto riguarda l'autopulizia, la stazione non si occupa solo di svuotare il contenitore dello sporco presente nell'aspirapolvere, ma agisce anche sulla spazzola, il tubo e i filtri, per una pulizia completa.

Crediti: Tineco

A proposito del vacuum cleaner, ovviamente non mancano alcune delle tecnologie fondamentali di Tineco. La spazzola ZeroTangle serve a prevenire i grovigli di peli e capelli mentre il sensore intelligente iLoop individua il livello di sporco del pavimento e regola di conseguenza la potenza di aspirazione (in modo da risparmiare sull'energia utilizzando il dispositivo a piena potenza solo quanto necessario). Non manca un sistema di filtrazione con H13 HEPA (a 5 stadi) in grado di catturare fino al 99,99% delle particelle di polvere fino a 0,3 micrometri, per un'aria più pulita.

Tra le altre caratteristiche troviamo una potenza di 270W, fino a 60 minuti di autonomia, un pratica display LED, un contenitore per lo sporto da 0,3 litri ed un livello di rumore fino a 70 dBA. La base invece offre una potenza di 550W per un livello di rumore fino a 79 dBA e anche in questo caso troviamo un display LED per visualizzare lo stato delle operazioni. Il nuovo Tineco PURE ONE Station è disponibile al prezzo di 799€ sul sito ufficiale ed Amazon: date un'occhiata per scoprire tutti i dettagli!

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

