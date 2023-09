Il nuovo cuociriso smart Xiaomi Joyami è capiente e si controlla dal telefono

Xiaomi YouPin ha sempre il prodotto giusto e ovviamente il rapporto qualità/prezzo è imbattibile: Joyami Smart Rice Cooker è un cuociriso da 4 litri (perfetto per tutta la famiglia) ed è disponibile con codice sconto. E per la massima celerità non manca la spedizione EU, completamente gratuita!

Codice sconto Joyami Smart Rice Cooker da Xiaomi YouPin: il cuociriso per tutta la famiglia

Crediti: Joyami

Quando si parla di prodotti Xiaomi YouPin si ha a che fare con prodotti caratterizzati dalla stessa qualità di quelli Mijia, dato che provengono da aziende satelliti o approvate dalla stessa casa cinese. Nel caso del cuociriso Joyami Smart Rice Cooker è impossibile non notare un pizzico di Xiaomi: la colorazione bianca e lo stile minimale sono tipici del brand.

Il dispositivo è un alleato perfetto in cucina: si tratta di una soluzione capiente da ben 4 litri (quindi adatta a tutta la famiglia) ed dotata di funzioni smart. Il cuociriso può essere controllato da remoto tramite smartphone e oltre alla classica cottura c'è anche la funzione per tenere in caldo il riso. Frontalmente trova spazio un pratico display LED per visualizzare il timer, insieme ai pulsanti per il funzionamento.

Crediti: Joyami

Il cuociriso smart Joyami arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi grazie allo store Geekbuying: il prodotto è in offerta con codice sconto e grazie alla spedizione gratis dall'Europa in vantaggio raddoppia! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

