AirPods e AirPods Pro: svolta epocale, ma per alcuni la novità sarà una sola

Aggiornamento 04/09: nuovi dettagli sulle prossime cuffie Apple, li trovate nell'articolo.

Stiamo per assistere alla fine dell'impero della connessione Lightning sui dispositivi Apple, un cambiamento che riguarderà anche le nuove AirPods e AirPods Pro. Stando alle ultime informazioni apparse online, infatti, anche le cuffie della compagnia statunitense dovrebbero dire addio al vecchio connettore, non più consentito dagli standard della comunità europea, in favore della USB-C. Per alcuni utenti, questa potrebbe rivelarsi l'unica novità, mentre per altri sarebbero preste anche altre novità.

AirPods e AirPods Pro con USB-C: per alcuni questa sarà la sola novità hardware

Secondo le informazioni pubblicate dal noto insider Ming-Chi Kuo, Apple starebbe preparando una nuova versione delle AirPods Pro 2, il modello flagship delle cuffie, che introdurrà finalmente la porta USB-C in conformità con i nuovi standard europei. I primi riferimenti al nuovo modello sono apparsi nella Release Candidate di iOS 16.4, con i nomi in codice A3048 per le cuffie e A2968 per la custodia di ricarica. Questa versione aggiornata dovrebbe arrivare in concomitanza con il lancio della serie iPhone 15, che anch'esso sarà dotato di porta USB-C, stando ai numerosi rumor.

Questa sarebbe però l'unica novità per il modello Pro, che lascerebbe immutato il resto della scheda tecnica, anche se sono previste novità software con iOS 17. Discorso differente per il modello standard delle AirPods, anch'esse destinata a sostituire il connettore Lightning con quello USB-C. Non sarebbe però l'unica novità prevista: come afferma Mark Gurman di Bloomberg, questo modello dovrebbe offrire anche la misurazione della temperatura corporea e delle regolazione automatiche sulla base delle proprie capacità uditive.

Il keynote in cui Apple presenterà i nuovi melafonini ha una data di presentazione ufficiale, perciò ancora pochi giorni e scopriremo tutto ciò che ci sarà da scoprire per il catalogo cuffie.

