MediaTek prepara Dimensity 8300: primi dettagli sulle specifiche

Dopo la presentazione del nuovo flagship Dimensity 9300, sembra che MediaTek stia lavorando anche alla fascia media, con una nuova versione del chipset della serie 8000. Con una data di rilascio che potrebbe avvicinarsi molto a quella del flagship, Dimensity 8300 potrebbe essere dotato di una CPU octa-core in grado di raggiungere una velocità massima di 2.8 GHz, stando alle prime indiscrezioni.

Dimensity 8300 raggiungerà una velocità massima di 2.8 GHz

Il noto insider Revengus ha condiviso in queste ore le prime informazioni sul nuovo chipset MediaTek destinato agli smartphone di fascia media. Le prime indiscrezioni indicano che Dimensity 8300 sarà dotato di una CPU octa-core con configurazione 1+3+4, così composta: 1 core Cortex-X3 da 2.8 GHz, 3 core Cortex-A714 da 2.4 GHz e 4 core Cortex-A510 da 1.6 GHz. Per quanto riguarda il comparto grafico, invece, potremmo trovare in dotazione un GPU Mali-G52 MC6 da 850 MHz.

Dopo la collaborazione con Xiaomi che ha portato alla realizzazione di Dimensity 8200 Ultra, MediaTek è pronta a tornare sul mercato di fascia media con un chipset in grado di fornire ottime prestazioni: la presentazione ufficiale potrebbe avvenire quest'estate, con una finestra di lancio sui primi smartphone prevista per i mesi di ottobre o novembre.

