Huawei MatePad Air PaperMatte ufficiale: è il convertibile che sembra di carta

Le novità hardware non sono finite in casa Huawei: dopo il lancio del tablet MatePad Pro 13.2 e delle cuffie FreeClip, è in arrivo anche un nuovo dispositivo informatico che risponde al nome di Huawei MatePad Air PaperMatte: vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Huawei presenta il nuovo convertibile MatePad Air PaperMatte con il suo atipico schermo

Crediti: Huawei

Huawei MatePad Air PaperMatte riprende la tecnologia vista a bordo di MatePad Paper, cioè uno schermo TFT LCD IPS da 11,5″ 2.8K (2.800 x 1.840 pixel) in 3:2 con refresh rate a 144 Hz e supporto alla M Pencil di seconda generazione. Ma la sua vera peculiarità è la tecnologia anti-riflesso di Huawei, che diminuisce l’affaticamente degli occhi e offre un feedback tattile simile a quello della carta.

Le dimensioni ammontano a 261,89 x 178,17 x 6,4 mm per 508 grammi di peso. La scheda tecnica si basa su Snapdragon 888, memorie fino a 12/512 GB, batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida SuperCharge a 40W, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 3.2 Gen 1, GPS, software Harmony OS 3.1 e fotocamere da 13 e 8 MP con autofocus.

Huawei MatePad Air PaperMatte è disponibile in Europa al prezzo di listino di 649€ con in bundle la tastiera per aumentarne la produttività, anche se non sappiamo ancora se e quando arriverà in Italia.

