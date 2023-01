Recensione Huawei Matepad Paper: un po’ tablet Android, un po’ e-book reader

Se per alcuni di voi il nome ReMarkable potrebbe far accendere una lampadina, sono convinto che sono ancora tante le persone che non sanno di cosa si tratti. In realtà, stiamo parlando del primo, vero, grande “tablet” e-ink del mercato che, ai suoi tempi, tentò di rivoluzionare il settore mettendo a disposizione un dispositivo in grado non solo di garantire la lettura degli ebook su display di grandi dimensioni ma anche di poter essere utilizzato come un vero e proprio block notes con il vantaggio di poter scrivere su una superficie che dava un feeling molto simile alla carta.

I tempi però sono cambiati, e brand come Amazon e Kobo hanno cavalcato l'onda presentando le proprie proposte proprio relative a questa nicchia di mercato. È pur vero però, che quando si tratta di e-ink i vantaggi sono molteplici, ma al contempo sono tante le limitazioni che caratterizzano i dispositivi che utilizzano questa tecnologia: ed è proprio quello di superare parte di questi limiti lo scopo del Huawei Matepad Paper.

Il motivo? Semplice: il dispositivo del brand cinese (che abbiamo visto per la prima volta ad IFA 2023), è uno dei pochissimi tablet e-ink ad essere animato da un sistema operativo per tablet e, almeno sulla carta, sembra perfetto non solo per prendere appunti con la penna o leggere gli ebook, ma anche per la navigazione web o la gestione delle email ed essendo basato su un core Android può gestire l'installazione di praticamente tutti gli APK.

Tutte caratteristiche che teoricamente potrebbero farlo diventare un nuovo punto di riferimento di questo particolare mercato e che lo rendono un vero e proprio esercizio di stile da parte del brand. Noi lo stiamo provando ormai da tempo, e da tempo stiamo tentando di dare risposta ad una domanda ben precisa: per quale motivo chi ha un tablet dovrebbe utilizzare un prodotto del genere, oppure, per quale motivo chi ha un lettore ebook dovrebbe preferire ad un tablet e-ink?

Recensione Matepad Paper: è davvero il futuro dell'e-ink?

Unboxing

La confezione del Huawei Matepad Paper in realtà è un bundle in cui, oltre al dispositivo principale, sono presenti tutti gli accessori di cui si potrebbe aver bisogno per sfruttarlo al massimo. È presente ad esempio la Folio Cover, che si collegherà al dispositivo in maniera super immediata e lo proteggerà, ma è anche stata inclusa la nuova M-Pencil di seconda generazione (che arriva con due punte sostitutive) che si collega magneticamente al tablet ed è in grado di rilevare 4096 livelli di pressione.

Design e materiali

Dal punto di vista stilistico, c'è poco da criticare al Huawei Matepad Paper. Si tratta di un dispositivo elegante, con un design minimalista, ma soprattutto estremamente sottile e leggero: nonostante le grandi dimensioni, ha uno spessore ridottissimo di 6.65 millimetri e pesa solo 360 grammi. Certo, se ci si aggiungono la cover ed il pennino si arriva a circa 550 grammi, ma è comunque l'esponente più leggero della sua categoria.

Tutte queste caratteristiche lo rendono uno dei dispositivi più maneggevoli e comodi del mercato, che può essere facilmente utilizzato in praticamente tutte le occasioni, anche grazie ad un “frame” laterale largo il giusto per permetterne l'impugnatura con una mano senza andare a coprire lo schermo.

La sensazione è quella di un'ottima qualità costruttiva, il materiale predominante è il policarbonato che però è di ottima qualità e non teme né gli urti né i micrograffi dovuti alla vita quotidiana. Il retro poi è in similpelle, il che migliora sensibilmente il grip del dispositivo ed elimina (quasi) totalmente il problema delle impronte digitali, e nonostante la sua natura “ibrida” quelli di Huawei hanno ben pensato di integrare un bilanciere del volume ed un buon sensore per le impronte digitali posizionato nel tasto d'accensione.

Ma non finisce qui. Huawei Matepad Paper integra anche due speaker in grado di riprodurre un suono dalla qualità ben superiore alle aspettative, il che rende possibile l'utilizzo di applicazioni come Spotify, oppure qualsiasi altra piattaforma per l'ascolto dei propri audiolibri preferiti o dei propri podcast, a patto che sia disponibile una connessione WiFi. Non ha però il jack per le cuffie da 3.5 mm, ma si ricarica tramite una porta USB-C posizionata nella parte inferiore.

Display

Il display del Huawei Matepad Paper è un e-ink Carta da 10.3” con una risoluzione di 1872 x 1404 pixel ed una densità di pixel per pollice pari a 227 ppi. Nulla di nuovo in effetti, anche perché si tratta di un display in tutta sostanza identico a quello che abbiamo visto nell'Elipsa di Kobo, ma che è stato ottimizzato lato software con alcune funzionalità atte a migliorare le operazioni extra-reader, e che puntano alla navigazione web e all'esecuzione di task un po' più complessi. Ma a questo ci arriviamo dopo.

La potenza della retroilluminazione è buona, quanto lo è l'idea di aver rivestito la parte sinistra della cornice con la stessa simil-pelle che troviamo nella back cover, in modo da migliorare sensibilmente il touch and feel e soprattutto il grip.

Hardware

Sotto la scocca poi, Huawei Matepad Paper nasconde un processore esa-core Kirin 820E, affiancato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna che non è espandibile. Si tratta di una configurazione di tutto rispetto per un dispositivo di questa tipologia che, anche se con qualche limite, permette l'esecuzione di operazioni anche più complesse del semplice prendere appunti o leggere i propri libri digitali.

In quanto a connessioni c'è il supporto al WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (con supporto a bande 2.4 GHz e 5 GHz) e al Bluetooth 5.2, ma ciò che mi ha piacevolmente sorpreso è la qualità degli speaker integrati: il volume è buono, il bilanciamento delle frequenze quasi perfetto, e permettono non solo di ascoltare i propri audio-libri preferiti in vivavoce, ma anche di riprodurre i brani musicali da app tipo Spotify. Insomma, a meno che non vogliate guardare film o serie TV, Huawei Matepad Paper è un prodotto perfetto da portare sempre con sé, soprattutto in viaggio.

Integra poi ben 4 microfoni, che sono perfetti ad esempio per registrare interviste o le lezioni e, grazie alla penna, al contempo prendere appunti senza alcuna limitazione di sorta.

Software

Ad animare Huawei Matepad Paper ci pensa l'ultima versione dell'OS proprietario del brand, HarmonyOS 2.0, che come accennato in precedenza si basa su Android. Si tratta di una versione della GUI di Huawei altamente personalizzata proprio per questa tipologia di dispositivo, che è caratterizzata da un'interfaccia grafica estremamente semplificata per ovvie ragioni, nella quale bisogna ammettere che il brand ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda l'ottimizzazione della fluidità (limitata dalla natura del pannello e-ink) e nella gestione del refresh.

E sono ottimizzazioni che si palesano soprattutto nel corso della navigazione internet: sono ormai tanti i dispositivi e-ink che integrano un browser, ma nessuno di questi è in grado di garantire le prestazioni del Huawei Matepad Paper. Poco ma sicuro.

Peccato però che il browser integrato in HarmonyOS 2.0 non integri una modalità lettura, che avrebbe reso praticamente perfetta l'esperienza sul web con questo tablet e-ink. Pollice in su per la modalità Smart Refresh, che migliora la velocità di aggiornamento dello schermo, che però richiede qualche compromesso: in sostanza riduce la definizione delle immagini e tende ad utilizzare meno pixel, sacrificando però la qualità del testo stampato sul display.

La cosa bella però, è che data la natura Android sul Huawei Matepad Paper troverete un file manager, dei comodi widget, un gestore per le email, il calendario e potrete installare praticamente tutti gli APK che vi interessano, compresi Telegram e Spotify. C'è anche l'AppGallery, in cui però le applicazioni sono davvero poche, ed out-of-the-box dovrete leggere i vostri e-book solo con Huawei Book Store che non ci ha fatto impazzire. Poco male però, perché si può installare l'APK di Kindle o Kobo, per risolvere il problema.

Oltre alla lettura, Huawei Matepad Paper permette di prendere appunti direttamente sugli ePub e sui PDF, una funzione comodissima che in connubio con il supporto all'ottima M-Pencil rende il dispositivo quasi perfetto per chi ha queste particolari necessità. Inoltre, è presente una modalità split-screen con la quale è possibile avviare due app contemporaneamente (come il block notes ed un libro): una vera manna dal cielo per gli strudenti.

Appunti con la M-Pencil

Ma il vero fiore all'occhiello del dispositivo è la scrittura. L'esperienza è eccellente, la latenza è praticamente inesistente, e il rivestimento del pannello genera il giusto attrito per emulare quasi perfettamente l'esperienza di scrittura su un foglio di carta. Insomma, prendere appunti sul Huawei Matepad Paper è davvero un piacere, anche grazie all'ottima applicazione per le note che integra HarmonyOS. Nell'app infatti, sono presenti 9 modelli di layout in cui oltre a diverse tipologie di righe e quadretti sono stati integrati anche i to-do, che è possibile spuntare direttamente con la penna.

Ci sono poi 4 strumenti di scrittura e tre sfumature di grigio per rendere il testo in “colori” differenti, ma integra anche il riconoscimento della scrittura che, dobbiamo dirlo, funziona eccezionalmente bene. Si possono poi inserire anche delle immagini che, qualora si trasferisse il file ad un computer o uno smartphone, sarebbero a colori.

Infine, data la natura Android dell'OS, Huawei Matepad Paper supporta anche la stampa dei documenti o la condivisione degli stessi: che si utilizzi Telegram, WhatsApp, l'email o qualsiasi altra applicazione, con questo dispositivo la produttività sarà assicurata.

Autonomia della batteria

La batteria del Huawei Matepad Paper è una 3625 mAh che è difficile da valutare. E lo è per il semplice motivo che con questo tablet e-ink ci si può fare davvero di tutto, il che vuol dire che l'autonomia dello stesso varierà in base alle tipologie di utilizzo: il brand indica 28 giorni di autonomia, ma è un valore che sinceramente non mi sento né di confermare né di criticare.

Certo, utilizzandolo come semplice lettore di e-book con il quale prendere anche appunti sono convinto che i 28 giorni non sarebbero un problema, ma avviando il browser web, ascoltando gli audiolibri, oppure utilizzando una delle tante app installabili tramite APK le cose cambierebbero profondamente.

Prezzo e considerazioni

Il prezo del Huawei Matepad Paper è di 499,00 euro nel bundle che include anche la cover e la M-Pencil con 2 punte aggiuntive. Tramite il box in basso però, potrete acquistarlo in sconto con un coupon e, aggiungendo 10 euro, potrete ricevere anche gli auricolari TWS FreeBuds SE.

E sì, è un costo molto elevato che lo mette in diretta concorrenza con tablet veri e propri, ma è piuttosto in linea con la cifra richiesta per acquistare prodotti e-ink con pari dimensioni e pari funzionalità: ad esempio il ReMarkable costa oltre i 550 euro.

Con il Huawei Matepad Paper però si avrà il plus di Android, che permetterà quindi l'installazione degli APK, e la possibilità di ascoltare audio con gli speaker e registrare note vocali con degli ottimi microfoni. Insomma non è per tutti, ma è un dispositivo fantastico sotto tanti punti di vista: dalla qualità dei materiali, all'hardware e il software, Huawei Matepad Paper supera tutti i limiti dei dispositivi e-ink.



