Samsung celebra il lancio di S23: la proiezione 3D è impressionante

Manca ormai pochissimo al Samsung Unpacked 2023, l'evento in cui si terrà la presentazione ufficiale della serie Galaxy S23 e altre novità varie, fra cui i nuovi laptop Galaxy Book 3. Per il lancio dei suoi nuovi top di gamma, la compagnia coreana ha dato via a un'importante campagna di marketing, che comprende persino una proiezione 3D sul suo quartier generale di Milano.

Samsung Galaxy S23 sta arrivando: ecco l'incredibile proiezione 3D a Milano

È il Samsung District di via Bongiorno a Milano l'edificio scelto dall'azienda per proiettare un'animazione 3D mapping virtuale che celebra l'arrivo della serie S23. Per farlo, il video si concentra su aspetti chiave dei nuovi top di gamma, in particolare un comparto fotografico in grado di catturare foto zoom e in notturna ancora più di qualità, come sottolinea lo slogan “Preparati ad accendere la notte“. Non è la prima volta che Samsung attua campagne di marketing del genere, basti vedere la proiezione 3D installata per il precedente lancio della serie Galaxy S22:

Come svelato negli scorsi giorni, la serie Samsung Galaxy S23 debutterà a un prezzo più alto del passato, anche se effettuando il preordine si potrà beneficiare di un upgrade importante.

