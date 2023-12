Huawei FreeClip ufficiali in Italia: sono i primi auricolari TWS open-ear del brand, con un design unico!

Quando si parla dei prodotti dell’ecosistema Huawei ormai è assodato che abbiamo a che fare con dispositivi di altissima qualità, specialmente quando si tratta di auricolari. Lo abbiamo visto con i FreeBuds 3 Pro (campioni sotto molteplici aspetti) ed ora il colosso tech cinese rinnova il suo impegno con un altro articolo unico nel suo genere. Huawei FreeClip sono i primi auricolari true wireless open-ear della compagnia e presentano un innovativo look a forma di orecchino, con design clip-on: ecco tutti i dettagli di questa novità, insieme al prezzo e alla disponibilità in Italia.

Huawei FreeClip arrivano in Italia: design, caratteristiche e prezzo dei nuovi TWS open-ear

L’obiettivo di Huawei è quello di offrire un’alternativa fashion e versatile nel settore dei wearable e i nuovi auricolari true wireless hanno di certo colpito nel segno. I Huawei FreeClip sono dotati di una forma ad orecchino con design clip-on (definito Clip Design), della tecnologia Smart Wear Detection e di una batteria a lunga durata, per un ascolto di alta qualità in ogni scenario e senza troppe preoccupazioni.

I nuovi auricolari nascono da un’esigenza degli utenti percepita da Huawei: ormai vi è un interesse crescente verso un’esperienza di ascolto wireless in-ear, ma che permetta di non isolarsi completamente dall’ambiente circostante. È possibile beneficiare di un audio di qualità ed un ascolto di alto profilo, pur rimanendo connessi con ciò che ci circonda? La risposta è proprio qui, con le nuove cuffiette Huawei FreeClip: il loro design open-ear si sposa alla perfezione con le esigenze degli utenti in cerca di una soluzione pratica ed efficiente per il fitness e l’ufficio, per lo sport all’aperto e per il multitasking.

Crediti: Huawei

Gli elementi che caratterizzano lo stile dei FreeClip sono essenzialmente tre: il Comfort Bean (il design a forma di fagiolo che si adatta perfettamente alle curvature e alla conformazione dell’orecchio), l’Acoustic Ball (per aderire alla pelle senza fastidio) e al C Bridge. Quest’ultimo collega il bean auricolare e la sfera acustica ed integra un sensore adattivo che permette di regolare il meccanismo di chiusura, in modo da ridurre la pressione sulla cartilagine dell’orecchio.

In questo modo è possibile avere un’esperienza di alta qualità ma senza bloccare il condotto uditivo: il comfort è assicurato ed è possibile mantenere il contatto con l’ambiente circostante e i rumori esterni. Il resto delle caratteristiche comprende unità driver a doppio magnete ad alta sensibilità da 10,8 mm ed un sistema ad onde sonore inverse (per migliorare la chiarezza dell’audio e prevenire la dispersione del suono). L’autonomia è uno dei punti di forza, con 8 ore di riproduzione musicale oppure fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Presente all’appello la certificazione IP54: gli auricolari sono protetti contro schizzi, acqua e polvere; inoltre abbiamo un condotto di soppressione del suono che contribuisce a ridurre il rumore del vento (utile per lo sport outdoor).

Crediti: Huawei

I Huawei FreeClip sono i primi auricolari open-ear del settore che non prevedono la distinzione tra orecchio sinistro e destro. Ciò è dovuto alla tecnologia Smart Wear Detection che permette agli auricolari di adattarsi al tipo di orecchio tenendo conto della comodità dell’utente (e non il contrario). I FreeClip sono interscambiabili grazie ai canali audio sinistro-destro autoadattivi: una funzione utilissima per un’esperienza d’uso piacevole, comoda ed intuitiva (in ogni occasione).

Crediti: Huawei

I nuovi auricolari true wireless Huawei FreeClip sono disponibili all’acquisto nello shop ufficiale Huawei Store al prezzo di 199,9€ e nelle colorazioni Black e Purple. Infine, fino al 31 dicembre si riceverà in regalo Huawei Band 8 semplicemente acquistando i nuovi FreeClip!

Contenuto realizzato in collaborazione con Huawei.

