Galaxy S24 e comunicazione satellitare: gli screenshot mostrano come funzionerà

Aggiornamento 13/12: un nuovo screenshot mostra come funzionerà la comunicazione satellitare su S24, lo trovate nell’articolo.

Prima fu il turno di Huawei, poi di Apple, ma sapevamo che sarebbe stato soltanto questione di tempo prima che anche altre compagnie abbracciassero la comunicazione satellitare. Pare a tutti gli effetti che sarà questo il prossimo capitolo nel mondo della connettività, e Samsung non ha tardato a farci sapere di star andando anch’essa in quella direzione, partire dalla serie Galaxy S24.

La serie Samsung Galaxy S24 darà il benvenuto alla tecnologia di comunicazione satellitare

Crediti: Samsung

Il primo indizio ufficiale, se di indizio vogliamo parlare, era già arrivato con l’annuncio dell’Exynos 2400, il ritorno del SoC proprietario che guiderà due dei tre modelli della serie Samsung Galaxy S24. Sì, perché solamente S24 ed S24+ saranno alimentati dall’Exynos 2400 (perlomeno in Europa), mentre S24 Ultra sarà disponibile esclusivamente in versione Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy?). In entrambi i casi, parliamo di microchip che possono essere dotati di supporto alla comunicazione satellitare, feature che ritroveremo sempre di più sui top di gamma Android dalla prossima generazione in poi.

La conferma è arrivata anche da parte del CEO della divisione System LSI, Park Yong-in, che ha annunciato che la serie S24 potrà comunicare con i satelliti e potrà farlo in modalità bidirezionale. In questo modo, i possessori di S24 potranno usare la connessione satellitare per inviare e ricevere messaggi d’emergenza laddove sia assente il segnale telefonico.

Se non bastasse, uno screenshot apparso in rete mostra quello che dovrebbe essere uno dei menu della One UI 6.1 su Galaxy S24, incaricato di mostrare le opzioni con cui lo smartphone può proteggere l’utente. Oltre a funzioni già esistenti come modalità SOS, contatti d’emergenza e informazioni mediche vediamo l’opzione per l’invio di messaggi d’emergenza via satellite: “Se chiami i servizi d’emergenza quando sei fuori dalla copertura o non sei connesso a una rete mobile, ti colleghiamo via satellite così puoi inviare un messaggio d’emergenza“.

