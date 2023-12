Scatena la festa con ZEALOT S67: il super speaker portatile a meno di 80€

Se non vedete l’ora di scatenarvi al prossimo party di capodanno, potreste aver bisogno munirvi di un prezioso alleato nella riproduzione della vostra musica preferita. Grazie all’offerta Cafago di oggi, infatti, potrete portare a casa il super speaker portatile ZEALOT S67 a meno di 80€, sfruttando un fantastico sconto del 61%: approfittatene subito!

ZEALOT S67: 60W di potenza per far festa notte e giorno con ben 40 ore di autonomia

Crediti: ZEALOT

ZEALOT S67 è una cassa portatile che offre una potenza di ben 60W ed un’autonomia di 40 ore grazie alla batteria da 14.400 mAh integrata nel dispositivo e ricaricabile tramite USB-C. Grazie alla combinazioni di tre grandi speaker ed un doppio diaframma per i bassi, il suono prodotto da questa cassa è assolutamente limpido e avvolgente, perfetto per far festa con gli amici.

Lo speaker mette a disposizione, inoltre, diversi tipi di connessione: è possibile riprodurre musica tramite Bluetooth 5.0, cavo AUX, scheda SD e connessione USB (sia tipo A che tipo C), mentre il interconnessione con altri ZEALOT S67 permette di creare un gruppo stereo per la riproduzione sincronizzata. Il design, inoltre, mette a disposizione anche due aggancia per il collegamento di una bretella che ne semplifica il trasporto.

ZEALOT S67 è disponibile su Cafago al prezzo di 78.95€ invece di 199.99€ grazie all’offerta lampo che trovate qui sotto. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del noto shop online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le