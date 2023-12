Xiaomi SU7, SU7 Pro e SU7 Max: le certificazioni svelano quanta autonomia avranno

Stiamo ancora attendendone la presentazione ufficiale, ma sappiamo già molto della Xiaomi SU7, nome dietro cui si nasconde quella che sarà la prima auto EV dell’azienda di Lei Jun. È nell’aria l’evento, atteso nel corso dei prossimi mesi, che sancirà definitivamente il debutto di Xiaomi nell’industria automobilistica, segnando una prima volta da parte di un brand di smartphone. Nell’attesa che ciò avvenga, in rete non accennano a placarsi fughe di notizie sulle sue specifiche, come in questo caso dove scopriamo batterie e autonomia del mezzo.

L’auto EV Xiaomi SU7 offrirà tanta autonomia, ma a seconda della versione acquistata

Crediti: CNEVPost

Questa volta le informazioni ci arrivano direttamente dal Ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), incaricato di certificare l’auto elettrica targata Xiaomi. Scopriamo quindi che sarà disponibile in due varianti, e che Xiaomi SU7 avrà una con batteria più modesta da 73,6 kWh dal peso di 579 kg, densità energetica di circa 127 Wh/kg e autonomia di 628/668 km.

C’è poi il parco batterie da 101 kWh, peso di 645,8 kg, densità energetica di circa 156 Wh/kg e autonomia pari a 750/800 km, che ritroveremo invece a bordo di Xiaomi SU7 Pro e SU7 Max, che a differenza del veicolo base saranno anche dotati di doppio motore. Nella certificazione non viene specificato, ma sulla base delle informazioni precedentemente trapelate sappiamo che i fornitori dovrebbero essere BYD per quella da 73,6 kWh e CATL per quella da 101 kWh.

Se foste curiosi di conoscere Xiaomi SU7 più nel dettaglio, abbiamo parlato di caratteristiche e differenze fra i tre modelli, e non mancano foto e video del veicolo, così come dei suoi interni.

