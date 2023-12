L’UE è pronta alla rivoluzione: addio al geoblocking dei contenuti video?

Con una votazione avvenuta nella tarda serata del 13 dicembre 2023, il Parlamento Europeo si è espresso in modo favorevole all’eliminazione del geoblocking dei contenuti audio-visivi in streaming, in particolar modo quelli riguardanti film, serie tv ed eventi sportivi. Il testo, seppur attualmente non vincolante, potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione in quella che sarebbe l’assegnazione dei diritti di trasmissione dei contenuti.

I blocchi geografici attualmente consentono ai paesi di limitare la visione di determinati contenuti all’interno dei propri confini: vi sarete sicuramente imbattuti, per esempio, in video di altre emittenti nazionali che non possono essere visualizzati in Italia poiché “il contenuto non è visibile nel tuo paese“. L’eliminazione del geoblocking porrebbe fine a questa pratica, eliminando tutte le barriere di visione.

Il testo è mirato a colpire i servizi di streaming di film e serie TV, ma l’impatto più grande potrebbe averlo sugli eventi sportivi in diretta. Attualmente, infatti, le emittenti televisive (e non) in ogni paese acquistano di anno in anno i diritti di trasmissione degli eventi, ma questo sistema diventerebbe obsoleto con l’eliminazione del geoblocking.

Luigi De Siervo, AD della Serie A noto per il suo mantra “la pirateria uccide il calcio“, ha infatti dichiarato che si opporrà fermamente a questa possibile soluzione. “Si rischia di mandare in frantumi l’intero sistema” ha tuonato l’AD, che però sembra non aver preso in considerazione il fatto che neanche un’azienda grande e potente come Apple sia riuscita a mettere i bastoni tra le ruote all’Unione Europea.

L’eliminazione del blocco geografico potrebbe avvenire entro il 2025, anno in cui l’EU tornerà a discutere il testo firmato in queste ore. Quello che sembra essere certo è che si sta avvicinando una vera e propria rivoluzione.

