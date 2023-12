Xiaomi HyperOS: roadmap ufficiale con date e modelli

È stato ufficialmente presentato Xiaomi HyperOS, la nuova versione del sistema operativo con cui la compagnia ha definitivamente sostituito la storica MIUI. Si tratta di un aggiornamento molto importante, con cui Xiaomi mira a dare uno scossone al software del suo ecosistema, migliorandolo in termini di prestazioni, efficienza energetica e interconnessione fra prodotti. Dopo averne illustrato le novità, la roadmap ufficiale ci permette di sapere quali modelli di smartphone (e non solo) saranno aggiornati e da quando.

Ultimo aggiornamento: dicembre 2023

Xiaomi pubblica la roadmap ufficiale per l’aggiornamento ad HyperOS

Innanzitutto, Xiaomi 14, 14 Pro e Xiaomi Watch S3 sono i primi prodotti a uscire con la HyperOS pre-installata di fabbrica, il ché accadrà anche sugli altri prodotti che verranno presentati da qui in avanti. Per quanto riguarda quelli già in commercio, ecco cosa sappiamo:

HyperOS Beta

Metà/fine novembre Xiaomi 14, 14 Pro Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2 Redmi K60, K60 Pro

Dicembre Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming



HyperOS Stabile

Dicembre 2023/Gennaio 2024 Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2 Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra

Prossimamente Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity Edition Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra Redmi K50 Pro, K50 Gaming, K50 Ultra Xiaomi Pad 5 Pro 12.4



Ecco invece la roadmap per gli altri prodotti:

Dicembre 2023 Xiaomi TV S Pro 65 Mini LED, 75 Mini LED, 85 Mini LED Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ Xiaomi Sound



Premessa: questa roadmap riguarda il mercato cinese, mentre per le tempistiche di rilascio in occidente dovrebbe essere necessario attendere più tempo. A proposito di HyperOS Global, Xiaomi ha già confermato la data di inizio roll-out.

Lista dei modelli previsti

Dopo aver parlato della roadmap ufficiale, vediamo quali sarebbero i modelli di smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere l’aggiornamento HyperOS:

Xiaomi Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, 13 Lite, 13T, 13T Pro Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Pro Dimensity, 12 Lite, 12X, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T, 12T Pro Xiaomi 11, 11 Pro, 11 Ultra, 11 Lite 4G, 11 Lite 5G NE, 11i, 11i HyperCharge, 11X, 11X Pro, 11T, 11T Pro Xiaomi 10, 10 Pro, 10 Ultra, 10S Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2, MIX Fold Xiaomi MIX 4 Xiaomi CIVI 3, CIVI 2, CIVI 1S, CIVI Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro, Pad 6 Max Xiaomi Pad 5, Pad 5 Pro, Pad 5 Pro 5G

Redmi Redmi K60, K60 Pro, K60 Ultra, K60E Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming, K50i, K50i Pro Redmi K40, K40 Pro, K40 Pro+, K40 Gaming, K40S Redmi Note 13, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+, Note 13R Pro Redmi Note 12, Note 12 NFC, Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+, Note 12 Discovery, Note 12 Pro Speed, Note 12 Turbo, Note 12T Pro, Note 12S, Note 12R, Note 12R Pro Redmi Note 11, Note 11 NFC, Note 11 5G, Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro+, Note 11T, Note 11T Pro, Note 11T Pro+, Note 11S, Note 11S 5G, Note 11E, Note 11E Pro, Note 11R, Note 11SE Redmi Note 10 5G, Note 10 Pro, Note 10 Pro 5G, Note 10S, Note 10T Redmi 13C 4G, 13C 5G Redmi 12, 12 5G, 12C Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G Redmi 10, 10 2022, 10 5G, 10 Power, 10 Prime, 10C

POCO POCO F5, F5 Pro POCO F4, F4 GT POCO F3, F3 GT POCO X6, X6 Neo POCO X5, X5 Pro POCO X4 GT, X4 Pro POCO M6, M6 Pro POCO M5, M5s POCO M4, M4 Pro 4G, M4 Pro 5G POCO C65, C55



grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le