Honor x Porsche Design: la partnership è ufficiale (e ci sono anche i primi render)

Ne avevamo parlato solo pochi giorni fa ed ora è diventato ufficiale: Honor annuncia una partnership con Porsche Design e ovviamente tutti i riflettori sono puntati sulla serie Magic 6. Come sarà la particolare versione extra-lusso in collaborazione con il noto marchio? Provano a rispondere un bozzetto trapelato in rete ed una ricostruzione sotto forma di render.

Honor Magic 6 Porsche Design: come potrebbe essere il primo smartphone nato dalla partnership

Crediti: Honor

Per quanto riguarda il marchio di lusso Porsche Design, dal 2017 fino al 2022 ha collaborato con Huawei: dall’unione dei due sono nate varie edizioni speciali della serie Mate, giunte al capolinea lo scorso anno. Nel 2023 il colosso tech cinese ha lanciato Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, andando a sostituire la serie Porsche Design con quella Ultimate Design. Dopo circa un anno di silenzio si torna a parlare del marchio, ma questa volta con un colpo di scena da vera soap opera.

Crediti: Weibo

La nuova collaborazione nasce infatti tra Porsche Design e Honor, quest’ultimo nato come costola di Huawei e poi divenuto indipendente (in modo da non subire ritorsioni per la situazione con gli USA). Al momento non è stato rivelato alcuni dispositivo: la casa cinese si è limitata a confermare la partnership tra i due brand e l’unione della tecnologia innovativa di Honor con il design classico di Porsche. Nel frattempo su Weibo è spuntato un bozzetto che mostrerebbe il possibile look dello smartphone nato dai due marchi. Un content creator cinese – attivo su Weibo – ha pubblicato anche un Concept Render che mostrerebbe il possibile risultato finale.

Crediti: Weibo

Il dispositivo in questione dovrebbe essere Honor Magic 6 Porsche Design: ovviamente è bene prendere queste immagini con molta cautela. Per quanto riguarda la serie Magic 6, il lancio dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2024 e ci sarebbero tre modelli: la versione base e quella Pro, con un modulo fotografico circolare, ed una Ultimate, con uno stile simile a quello di Magic 5 Ultimate. Resta da vedere se quest’ultimo vedrà effettivamente la luce o magari sarà “inglobato” nel modello Porsche Design. Tutti i telefoni saranno mossi dallo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm mentre per la fotocamera si vocifera di un sensore 1″-type OmniVision e di lenti ad apertura variabile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le