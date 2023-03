Honor Magic 5 Ultimate ufficiale: il camera phone dal display resistentissimo

Era nell'aria e adesso è ufficiale: Honor Magic 5 Ultimate è stato presentato dalla compagnia, affiancandosi così ai due modelli Magic 5 e 5 Pro. E lo fa elevandone ulteriormente le caratteristiche tecniche e ambendo a essere il camera phone più resistente che ci sia in circolazione, oltre ad avere specifiche da primo della classe.

Arriva ufficialmente Magic 5 Ultimate: tutte le novità del camera phone Honor

A differenza degli altri due modelli, Honor Magic 5 Ultimate ha un look diverso, con una sporgenza che svetta nella parte centrale posteriore, disponibile in ecopelle nelle due colorazioni Nero Elegante e Arancia Accesa. C'è anche una versione Montblanc Edition che include in confezione una custodia protettiva in pelle firmata appunto Montblanc. Ma al contrario della scorsa generazione, questa volta Honor Magic 5 Ultimate non stravolge molto le carte in tavola, riproponendo la stessa scheda tecnica di Magic 5 Pro. L'unica novità è comunque degna di nota, ovvero l'adozione di un vetro protettivo in nano-vetroceramica, che avvolge lo schermo quad-curved e lo fa rendendolo 10 volte più resistente, superando anche la tecnologia Huawei Kunlun.

Non cambia il resto della scheda tecnica, e questo significa uno schermo LTPO da 6,81″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, certificazione IP68, piattaforma hardware Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm con memorie LPDDR5X e UFS 4.0, un'ampia batteria da 5.450 mAh con ricarica SuperCharge a 66W e wireless a 50W (anche inversa a 5W), software Android 13 con MagicOS 7.1, speaker stereo e connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza, UWB, USB-C 3.1, NFC e porta IR. E non dimentichiamoci della fotocamera, una tripla sensoristica da 50+50+50 MP f/1.6-2.0-3.0 con OIS, ultra-grandangolare a 122° e teleobiettivo 3.5x e autofocus 8×8 dTOF, oltre a una doppia selfie camera da 12 MP con riconoscimento facciale 3D, un comparto in grado di raggiungere la prima posizione su DxOMark.

Prezzo e disponibilità

Honor Magic 5 Ultimate viene lanciato ufficialmente nell'unica variante da 16/512 GB al prezzo di 6.699 yuan, pari a circa 909€, salendo a 7.499 yuan (circa 1.017€) per la Montblanc Edition. Ma come accadde per Magic 5 Ultimate, niente da fare per l'Europa: per il momento, la variante Ultimate rimane esclusiva della Cina.

