Honor Magic 6 potrebbe avere una versione extra-lusso Porsche Design

Ricordate la celebre versione ultra-premium dei top di gamma Huawei? A quanto pare la serie Porsche Design tornerà nuovamente sul mercato, ma questa volta sarà forte di una nuova collaborazione, con la famiglia Honor Magic 6. Non c’è ancora una conferma ufficiale, ma sicuramente ne vedremo delle belle con i prossimi dispositivi top della compagnia cinese.

Honor Magic 6 Porsche Design sarà la versione ultra-premium della gamma, secondo i leak

Magic 5 Ultimate – Crediti: Honor

Sono settimane ormai che si parla delle novità della serie Honor Magic 6. Non ci sono ancora immagini convincenti (ma abbiamo degli scatti dal vivo), ma i leak parlano di un sensore 1″-type targato OmniVision, lenti ad apertura variabile, ovviamente lo Snapdragon 8 Gen 3 e le solite caratteristiche al top. In queste ore è intervenuto anche il noto insider DigitalChatStation, con alcune aggiunte: stando a quanto rivelato, il gamma avrà un design distintivo, un’elegante schermo OLED Quad-Curve ed un punch hole a pillola con doppia fotocamera. Il leaker continua sostenendo che i modelli iniziali (standard e Pro) avrebbero un modulo fotografico tondeggiante mentre la versione superiore (Ultimate) avrebbe un layout più squadrato (simile allo stile dell’attuale generazione). La vera sorpresa sarebbe la presenza di Honor Magic 6 Porsche Design, forse una variante speciale del modello Ultimate.

Crediti: Weibo

Dal 2017 e fino allo scorso anno Huawei ha collaborato con la celebre compagnia per creare delle versioni Porsche Design dei suoi top di gamma della serie Mate. La partnership è giusta al capolinea, tant’è che quest’anno il colosso tech cinese ha presentato Huawei Mate 60 RS Ultimate Design, la variante extra-lusso che ha sostituito il modello Porsche Design. A quanto pare Honor potrebbe essere entrata in gioco con una nuova collaborazione; ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, quindi restiamo in attesa di novità!

