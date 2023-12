Incidi e intaglia con LONGER Ray5 20W: l’incisore Wi-Fi oggi costa la metà

Il Natale si sta avvicinando ed ogni anno fare dei regali che possano davvero essere apprezzati è sempre più difficile. Se quest’anno volete creare qualcosa di unico per le persone che amate, potreste munirvi di un incisore laser per realizzare delle decorazioni uniche intagliate nel legno oppure personalizzate. Oggi, per esempio, potrete far vostro l’incisore LONGER Ray5 addirittura alla metà del prezzo grazie a questa straordinaria offerta di Cafago.

Laser da 20W e ampia superfice per personalizzare di tutto con LONGER Ray5

Crediti: Longer

LONGER Ray5 20W mette a disposizione un’area di lavoro da 375 x 375 millimetri, affiancata da un modulo laser con un potenza massima di 20W in grado di tagliare il legno di pino da 15 millimetri e le lastre di acrilico da 8 millimetri in un solo passaggio, arrivando ad eseguire la stessa operazione anche con le lastre di acciaio inossidabile con uno spessore massimo di 0.05 millimetri. Questo particolare laser, inoltre, è in grado di incidere a colori le superfici di metallo, utilizzando una particolare tecnica di personalizzazione del materiale.

L’incisore è dotato di un display touch screen che permette di controllare il dispositivo senza la necessità di collegarlo ad un PC, grazie alla connessione Wi-Fi si può connettere anche all’APP per smartphone, con il support per i file JPG, PNG, BMP, G- code, GIF, SVG, NC, GC. Nel caso in cui ci sia la necessità di operare con il PC, i software supportati sono LaserGRBL e LightBurn.

LONGER Ray5 20W è disponibile oggi al prezzo di 365€ invece di 799€ grazie allo sconto del 55% su Cafago. La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

