Tineco PURE ONE Station Pet costa 80€ in meno su Amazon: l’aspirapolvere per i tuoi amici a quattro zampe!

Le occasioni di Tineco continuano e ci traghettano dritti verso il periodo delle Feste. Quest’oggi arriva una soluzione perfetta per chi ha un amico a quattro zampe in casa: il regalo di Natale del giorno per le pulizie tech è Tineco PURE ONE Station Pet, l’aspirapolvere definitivo contro i peli di animali (e i capelli) accompagnato da una stazione multifunzione 4 in 1. Non si fa mancare proprio niente ed è in sconto con un coupon di 80€ su Amazon (ovviamente con spedizione Prime)!

Crediti: Tineco

Con l’aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE Station Pet la pulizia del pavimento diventa un’operazione pratica e veloce: inoltre è presente una base di svuotamento che si occupa di pulire automaticamente il dispositivo. In questo modo l’intervento umano è ridotto al minimo ed anche lo stress. Come il nome lascia intendere, questo aspirapolvere di Tineco è l’ideale per gli amici dei quattro zampe: la spazzola è dotata della tecnologia ZeroTangle, che elimina i fastidiosi grovigli di peli e capelli. Altra caratteristica top è il sensore iLoop, che abbiamo visto anche a bordo delle lavapavimenti del brand: il vacuum cleaner rivela automaticamente il livello di sporco delle superfici, selezionato il grado di potenza adatto (in questo modo l’efficienza energetica viene ottimizzata al meglio). Sulla spazzola sono posizionati anche delle pratiche luci LED, in modo da illuminare i posti più difficili (sotto letti, mobili e divani).

Il dispositivo è accompagnato dalla stazione OmniHub multifunzione 4 in 1, per l’autopulizia e la ricarica dell’aspirapolvere. La dock ospita un contenitore per lo sporco da 3 litri, che si traducono in ben 60 giorni di utilizzo (prima che sia necessario svuotarlo).

Crediti: Tineco

Tineco PURE ONE Station Pet scende a 719€ su Amazon: basta accedere alla pagina del prodotto e spuntare la voce “Applica Coupon 80€”. Si tratta di una cifra importante, che viene stemperata da un’ottima offerta e dall’immancabile spedizione Prime, sempre sinonimo di massima affidabilità e celerità nella consegna. L’iniziativa dura fino al 24 dicembre ma conviene affrettarti, in modo da ricevere in tempo questo bellissimo regalo di Natale tech. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

