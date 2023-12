Con Xiaomi anche i fornelli diventano smart: ecco Mijia Smart Gas Stove S2

Quando si tratta di trasformare gli oggetti di uso comune in dispositivi smart, non c’è davvero nessuno migliore di Xiaomi. La compagnia cinese, infatti, ha presentato in questi giorni i suoi nuovi fornelli a gas intelligenti, che sotto il brand Mijia renderanno ancora più semplice e comodo cucinare a casa. Con un prezzo davvero interessante, Mijia Smart Gas Stove S2 potrebbe essere il sogno di ogni cuoco.

Xiaomi Mijia Smart Gas Stove S2: potenza ed eleganza per cucinare in modo intelligente

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Gas Stove S2 offre un design moderno ed elegante, con due fuochi ed altrettante manopole per controllarli in modalità manuale. Il punto di forza di questo prodotto, tuttavia, è la sua compatibilità con l’ecosistema Mi Home della celebre azienda cinese, che introduce diverse funzionalità smart come la possibilità di spegnere automaticamente il fornello al termine della cottura, oppure chiudere completamente il gas da remoto.

I due fornelli erogano una potenza di 5200W con la possibilità di generare un fuoco ad una temperatura fino a 230° con un efficienza energetica del 68%, impostando contemporaneamente un timer da 1 a 180 minuti che spegne automaticamente il gas quando arriva al termine. Questo sistema garantisce quindi maggiore protezione e sicurezza, evitando che si possano dimenticare i fornelli accesi.

Xiaomi Mijia Smart Gas Stove S2 è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 170€ (1199 yuan). Purtroppo al momento non si hanno ancora informazioni sull’eventuale commercializzazione internazionale di questo prodotto, ma al pari dei tantissimi dispositivi per la casa dell’azienda cinese, sembra improbabile che questi fornelli possano arrivare anche in occidente.

