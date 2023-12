IT-Alert, ripartono i test di emergenza: dove e quando

Probabilmente vi ricorderete IT-Alert, il sistema di allerta nazionale che il governo italiano ha istituito come servizio pubblico per comunicare in maniera tempestiva alla popolazione eventuali emergenze. Nel corso del 2023, vari test hanno interessato tutte le regioni della nazione fino allo scorso ottobre, e adesso è stato annunciato che il programma sta per ripartire: ecco dove e quando.

Ecco dove e quando stanno per ripartire i messaggi di test del programma IT-Alert

Si parte oggi 19 dicembre alle ore 12:00, e questa volta i test non saranno su larga scala bensì geolocalizzati in maniera specifica ad alcune zone dove è presente la possibilità di incidente industriale. Oggi sarà quindi il turno della zona dello stabilimento LyondellBasell a Brindisi in Puglia e di quella Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. a Montecchio Maggiore (VI) in Veneto. Ecco il messaggio che riceveranno le persone coinvolte che si troveranno nell’arco di 2 km da essi:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per un incidente industriale vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“

Il secondo e ultimo test partirà poi il 20 dicembre, sempre alle ore 12:00, e riguarderà il rischio di collasso di grandi dight, nello specifico la Diga di Conca nei pressi dei comuni di Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano e Cattolica in Emilia-Romagna, la Diga di Pagnona nei comuni di Premana, Pagnona, Casargo, Sueglio, Valvarrone, Bellano, Dervio in Lombardia e la Diga di Nuraghe Arrubiu nei comuni di Orroli, Escalaplano, Goni, Silius, Siurgus Donigala, Ballao, Armungia, Villasalto, San Vito, Villaputzu, Muravera in Sardegna. Ecco quale sarà il messaggio del 20 dicembre:

“TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST“

Chiunque si trovi nelle zone interessate, abitanti e non, e abbia un cellulare accesso con connessione telefonica attiva riceverà questi messaggi. Una volta conclusi questi test tecnologici, se tutto andrà come previsto a partire dal 7 febbraio 2023 il programma IT-Alert potrà uscire dalla fase di sperimentazione e diventare ufficialmente operativo e utilizzabile in caso di emergenze.

