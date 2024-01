Realme 12 Pro Series con zoom a periscopio: il lancio è dietro l’angolo

L’anno nuovo è cominciato da pochissimo ma le novità non tarderanno ad arrivare, specialmente per quanto riguarda Realme. La compagnia cinese ha annunciato il lancio internazionale della nuova serie Realme 12 Pro (probabilmente composta da due modelli), in arrivo a gennaio con una feature inedita per la gamma: un teleobiettivo con zoom a periscopio (caratteristica mutuata dai top di gamma).

Realme 12 Pro e 12 Pro+ in arrivo a gennaio: arriva la conferma ufficiale

Crediti: Realme

I nuovi Realme 12 Pro e 12 Pro+ (questi i modelli attesi) saranno lanciati a gennaio ma al momento manca ancora una data di presentazione. L’azienda si è limitata a confermare quello che era nell’aria da diverso tempo ormai, ossia che il debutto avverrà questo mese. Per quanto riguarda le conferme da parte del brand, sappiamo che la gamma avrà un look elegante e vicino a quello della generazione precedente, con un ampio modulo fotografico circolare.

Crediti: TENAA

Tuttavia ci sarà una novità: Realme 12 Pro+ avrà dalla sua un teleobiettivo con zoom a periscopio, una soluzione solitamente destinata alla fascia top e in grado di regalare scatti a distanza con dettagli precisi. I dispositivi della serie hanno già ricevuto varie certificazioni e sono stati protagonisti di molteplici leak: se volete saperne di più in attesa del debutto, ecco il nostro approfondimento dedicato.

