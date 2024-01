Realme 12 Pro+ in un video hands-on prima del debutto: svelato (quasi) tutto

Ormai manca poco al lancio della gamma Realme 12 Pro e ovviamente ecco fare capolino la solita sfilza di leak prima del debutto. Nel corso delle settimane abbiamo raccolto tante indiscrezioni sui nuovi smartphone ma stavolta è stato pubblicato un vero e proprio video hands-on che svela quasi tutto di Realme 12 Pro+: ecco tutti i dettagli!

Realme 12 Pro+ protagonista di un video hands-on: ecco tutti i dettagli

Crediti: Isa Marcial (YT)

Per quanto riguarda l’uscita, nel momento in cui scriviamo Realme non ha ancora confermato la data ma secondo il leak il fatidico giorno sarà il 31 gennaio. Nel frattempo Realme 12 Pro+ è protagonista di un video hands-on in cui viene mostrato a tutto tondo; c’è anche una prova del comparto fotografico e del suo teleobiettivo con zoom a periscopio (si tratta del primo medio gamma del brand con questa caratteristica).

Il dispositivo monta una cover posteriore in eco-pelle e presenta un look ispirato agli orologi di lusso (il design è frutto di una partnership con Ollivier Savéo, designer internazionale). Frontalmente abbiamo uno schermo OLED da 6,7″ con bordi curvi mentre il retro ospita una tripla fotocamera con un sensore principale IMX890, un ultra-grandangolare ed il già citato teleobiettivo a periscopio (OV64B di OmniVision). Di seguito trovate la scheda tecnica completa, frutto di leak provenienti dal video, dalle indiscrezioni precedenti e dalla certificazione cinese TENAA (un ente molto importante in grado di fornire parecchi dettagli). Inoltre ecco il nostro approfondimento dedicato alla serie Realme 12 Pro, con tutti i dettagli trapelati finora.

Realme 12 Pro+ – Scheda tecnica provvisoria

Dimensioni di 161,47 x 74,02 x 8,75 mm per 196 grammi

Display AMOLED curvo da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del toccoa 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz e profondità colore a 10 bit

da (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del toccoa 360 Hz (1.260 in modalità gaming), PWM Dimming a 2.160 Hz e profondità colore a 10 bit Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Adreno 710

6/8/12/16 GB di RAM

di RAM 128/256/512 GB/1 TB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da ???

con ricarica rapida da ??? Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 + 64 MP f/??? con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio OV64B

f/??? con OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo a periscopio OV64B Selfie camera da 32 MP f/???

f/??? Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 13 con Realme UI 4

