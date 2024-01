OPPO Watch 4 cambierà stile: ecco le novità del prossimo indossabile

Lo scorso anno la casa cinese ha lanciato sul mercato OPPO Watch 4 Pro, dispositivo parecchio interessante dotato di buone specifiche e caratteristiche premium. Tuttavia non c’è alcun modello base ma pare che questa mancanza verrà colmata nel corso dei prossimi mesi con OPPO Watch 4: ecco cosa cambierà con il nuovo modello e quali saranno le novità (almeno secondo i primi leak).

OPPO Watch 4: cosa sappiamo finora sul prossimo smartwatch premium

Watch 4 – Crediti: @realMlgmXyysd (X)

Le prime indiscrezioni su OPPO Watch 4 arrivano da Digital Chat Station, insider cinese spesso affidabile. Per quanto riguarda il nuovo modello dovremmo avere un importante cambio di stile, con un ampio schermo circolare (anziché squadrato come quello di OPPO Watch 4 Pro). Ovviamente si tratterà di un panello OLED ma al momento non ci sono dettagli sulle dimensioni. Il chipset a bordo sarà lo Snapdragon W5, soluzione di ultima generazione realizzata a 4 nm; similmente a questo visto con il modello Pro ci sarà un co-processore BES2700 (Hengxuan 2700) dedicato a gestire ed ottimizzare i consumi.

Watch 4 – Crediti: @realMlgmXyysd (X) Watch 4 – Crediti: @realMlgmXyysd (X)

Il lancio dovrebbe avvenire nel corso del secondo trimestre del 2024 e stando alle parole dell’insider il dispositivo sarà lanciato insieme a OPPO Pad 3 e gli auricolari Enco X3 (entrambi inediti). Lo smartwatch dovrebbe arrivare anche in versione Global: inizialmente si pensava ad una variante del modello Pro con schermo circolare, ma a quanto pare si tratterà invece di Watch 4 standard (secondo i leak). Per ora non ci sono altre informazioni ma non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

