OPPO Watch 4 Pro arriverà in versione Global, ma con un look tutto nuovo

Alcune settimane fa la compagnia cinese ha lanciato in patria il nuovo OPPO Watch 4 Pro, indossabile di ultima generazione dotato di un design in linea con lo stile dei predecessori, un chipset Snapdragon rinnovato e la ColorOS. Si comincia a parlare di una possibile versione Global, ma pare proprio che il dispositivo potrebbe subito un cambio di look radicale.

OPPO Watch 4 Pro con display tondo: la nuova versione sarebbe in lavorazione per il mercato Global

Gli appassionati di OPPO ricorderanno bene le voci in merito al debutto Global del precedente Watch 3, tuttavia le indiscrezioni non si sono mai concretizzate. A distanza di mesi arriva non solo una possibile spiegazione ma anche delle novità in merito al futuro di OPPO Watch 4 Pro in versione Global. Per quanto riguarda il predecessore, la “colpa” della mancata variante internazionale sarebbe di Google: il dispositivo avrebbe messo da parte la ColorOS in favore di Wear OS ma pare che Big G abbia reso difficile implementare il suo sistema operativo a bordo di orologi con display squadrato.

Per questo motivo le cose dovrebbero cambiare con il nuovo modello: OPPO sarebbe al lavoro su una versione di Watch 4 Pro con display tondo, da lanciare nei mercati Global con a bordo WearOS di Google. Comunque per ora non è dato di sapere quale sarà il brand finale che lancerà lo smartwatch: il dispositivo, infatti, potrebbe anche arrivare con un modello targato OnePlus. Secondo quanto rivelato il nuovo orologio dovrebbe essere lanciato prima in Cina e poi dopo poco tempo nei vari mercati Global.

Crediti: @realMlgmXyysd (X)

In merito alle caratteristiche dovremmo ritrovare le principali caratteristiche di Watch 4 Pro: supporto eSIM, lo Snapdragon W5, l'ECG, uno schermo AMOLED con l'Always-On Display, SpO2 e così via.

